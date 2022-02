RTL schmeißt beliebte Show völlig unerwartet aus dem Programm - Entscheidung überrascht Moderatorin und Team

Von: Linda Rosenberger

Moderatorin Angela Finger-Erben steht regelmäßig für RTL vor der Kamera. Eine ihrer Shows steht nun aber vor dem völlig unvorhergesehenen Aus. © Screenshot/RTL

Damit haben die wenigsten gerechnet: Eine fast schon Kult gewordene RTL-Show wurde nun zum letzten Mal ausgestrahlt - zur Überraschung für alle Beteiligten.

Köln - Und plötzlich ist‘s vorbei! Dass die Medienbranche ziemlich schnelllebig ist, ist gerade heutzutage kein großes Geheimnis mehr. Manches kommt dann aber doch noch wie aus heiterem Himmel. Das dürften zumindest Angela Finger-Erben und ihr gesamtes Team gerade denken, denn ihre Zusammenarbeit wurde von RTL gerade völlig überraschend beendet. So hat der Sender nun eine seiner langjährig währenden Shows kurzerhand aus dem Programm genommen und damit eine Entscheidung getroffen, die viele beinahe sprachlos hinterlässt.

RTL setzt beliebte Show ab - Angela Finger-Erben und ihr Team sind sehr überrascht und „traurig“

„Es waren unvergessliche sieben Jahre“, blickt Angela Finger-Erben auf ihrem Instagram-Account auf eine zurückliegende Zeit zurück, die nun ein jähes Ende findet. Denn nachdem sie wöchentlich durch die RTL-Show „Best Of“ geführt hatte, hat der Sender das Ranking-Format nun plötzlich abgesetzt. Vorsehen konnten das offenbar weder die blonde Moderatorin noch das zu ihr gehörige Team der Sendung. So schreibt Angela Finger-Erben auf Instagram: „Heute kommt zum letzten Mal BEST OF! Sehr überraschend für das ganze Team!“ Weiter würdigt die Moderatorin die gemeinsame Arbeit mit ihren Kollegen mit den Worten „Danke an das sensationelle BestOf Team für die Kreativität, beste Laune, den Zusammenhalt - ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich“ und erklärt, wegen des plötzlichen Show-Aus „sehr traurig“ zu sein.

Der Grund, warum RTL keine weiteren „BestOf“-Folgen mehr produzieren wird, sollen die angeblich stets sinkenden Quoten des eigentlich schon beinahe kultigen Formats gewesen sein. So heißt es im Netz auf verschiedenen Portalen, immer weniger Zuschauer hätten die Show zuletzt verfolgt, sodass der Marktanteil 2021 nur noch bei sieben Prozent gelegen und das Format 2022 im Schnitt nicht mal mehr 750.000 Zuschauer erreicht habe.

Nach „BestOf“-Ende: Angela Fingererben wird RTL wohl treu bleiben

Doch auch, wenn es ab sofort keine neuen Ausgaben „BestOf“ mehr geben wird, Angela Finger-Erbens Zukunft bei RTL dürfte deshalb nicht bedroht sein. So ist die Moderatorin zugleich ja auch Gastgeberin verschiedener anderer Formate und durfte zuletzt beispielsweise auch durch „Die Stunde danach“ führen, die die Ereignisse der aktuellen „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ nochmal genauer beleuchtete. Eines der aufsehenerregendsten Themen war dabei zuletzt auch der Streit zwischen den Dschungelcamperinnen Janina und Linda, der noch nicht gänzlich beigelegt zu sein scheint. (lros)