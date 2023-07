Insider-Gerücht: Serkan und Samira sollen nach Schlägerei ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen

Teilen

Derzeit kursieren irre Berichte über die Ereignisse im „Sommerhaus der Stars“. Nach Handgreiflichkeiten soll nun ein Paar ausgetauscht werden.

Bocholt – Was ist wirklich dran an diesen Gerüchten? Bei den Dreharbeiten zu „Das Sommerhaus der Stars“ soll es derzeit drunter und drüber gehen. Der Grund: Verschiedenen Insidern zufolge gab es eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Kandidaten. Die Teilnehmer sollen dabei sogar handgreiflich geworden sein. Doch wer war eigentlich involviert? Im Zentrum des Dramas scheint ziemlich sicher Gigi Birofio (24) gestanden zu haben. Laut der Instagram-Seite „instacringe.tv“ geriet der Ex-Dschungelcamper mit seinen Mitstreitern Aleks Petrovic (32) und Can Kaplan – oder nur einem von ihnen – aneinander.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Der Streit war offenbar so schlimm, dass Gigi mit seiner Freundin Dana Feist (36) aus dem Sommerhaus auszog. Ein Instagram-User befeuerte die Gerüchte mit folgendem Kommentar: „Aleks und Gigi haben sich gefetzt. Deshalb sind Gigi und Dana dann früher raus. Also die sind sogar handgreiflich geworden.“ Ein weiterer Nutzer kommentierte, über Freunde erfahren zu haben, dass Can Kaplan ebenfalls in den Streit involviert war.

Serkan Yavuz und Samira Klampfl: Ab ins „Sommerhaus“?

Doch Ersatz scheint schon gefunden zu sein: Stattdessen sollen Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) in die Promi-WG einziehen. Reality-Erfahrung haben die Stars jedenfalls schon mal: 2021 lernte sich das Paar in der dritten Staffel von „Bachelor in Paradise“ kennen und lieben. Kurze Zeit später folgte das erste gemeinsame Baby: Am 23. Mai 2022 kam Töchterchen Nova Skye Sya auf die Welt. Die TV-Zuschauer konnten Serkan außerdem in Formaten wie „Prominent getrennt“ und „Kampf der Realitystars“ erleben - aus Letzterem ging er dieses Jahr als Sieger hervor.

Sind sie die Nachzügler? Insider-Gerüchten zufolge sollen Serkan Yavuz und Samira Klampfl ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen. © Screenshot/Instagram/serkan_yavuz; RTL (Fotomontage)

Ein gemeinsamer Auftritt beim „Sommerhaus der Stars“ scheint also nur der nächste logische Schritt für das Paar zu sein. Auch die Bild-Zeitung will aus Produktionskreisen erfahren haben, dass Serkan und Samira als Ersatz einspringen werden. Unter den Instagram-Posts der beiden Influencer liefern manche Nutzer zusätzliche Indizien, die für das Gerücht sprechen. „Habe sie in Bocholt am Aasee mit Kamera und Koffer gesehen“, steht beispielsweise in den Kommentaren. Die Fans scheint auf jeden Fall eine äußerst explosive „Sommerhaus“-Staffel zu erwarten.

Nach den Dreharbeiten packte eine Kandidatin derweil über das „Sommerhaus der Stars“ aus. Verwendete Quellen: Instagram/instacringe.tv; bild.de