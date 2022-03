„Der sieht ja aus wie Pietro“: „Take me out“-Kandidatinnen glauben, Pietro Lombardi steht vor ihnen

Von: Linda Rosenberger

Bei „Take me out“ wollen Singles die große Liebenzu finden. Hat sich „Superstar“ Pietro Lombardi nun etwa auch in die RTL-Show verirrt? So scheint es zumindest.

Köln - Die Suche nach der großen Liebe ist nicht immer besonders leicht. Wie praktisch, dass es Dating-Shows gibt, die da versuchen, Abhilfe zu schaffen. Doch hofft Immer-wieder-Single Pietro Lombardi (hier alle News auf der Themenseite) nach mehreren gescheiterten Beziehungen nun etwa auch, in solch einem TV-Format endlich die Richtige zu finden? Zumindest scheint es, als habe sich der einstige „DSDS“-Sieger nun zu „Take me out“ gewagt, wie tz.de berichtet.

In der RTL-Show „Take me out“ wollen Singles den Partner fürs Leben finden

Mit „Take me out“ geht RTL schon seit inzwischen mehreren Staffeln auf Sendung, um den Mann an die Frau und andersherum zu bringen. In seiner „temporeichen Dating-Show“ verspricht der Sender allen Flirtwilligen, endlich die große Liebe finden zu können.

So sind in jeder Folge 30 Single-Ladies geladen, denen sich in mehreren Vorstellungsrunden ein Junggeselle präsentiert. Wenn den Damen nicht gefällt, was sie sehen, können sie sich selbst aus dem Rennen nehmen. Oder sie hoffen, am Ende auch die Gunst ihrer vermeintlich besseren Hälfte auf sich zu ziehen.

Ist das wirklich Pietro Lombardi bei „Take me out“? © VOX

Hat sich „DSDS“-Gewinner Pietro Lombardi zu „Take me out“ verirrt?

Aber wer rechnet schon damit, bei „Take me out“ einen waschechten Superstar kennen zu lernen? Das könnte den Damen in der neuen Ausgabe des TV-Formats nun aber tatsächlich passieren, denn einer der Kandidaten hatte gerade verblüffende Ähnlichkeit mit niemand geringerem als Pietro Lombardi.

So staunen die Ladies gar nicht schlecht, als plötzlich ein Herr mit Cap und Brille - den typischen Markenzeichen des „DSDS“-Stars - hereinspaziert kommt und dabei auch noch dessen Song „Nur ein Tanz“ läuft. „Da ist er also“, verkündet Moderator Jan Köppen stolz und fügt an: „Diese Musik hat er selber ausgewählt - warum wohl?“

„Der sieht ja aus wie Pietro“: „Take me out“-Kandidatinnen glauben, Pietro Lombardi steht vor ihnen

Aber handelt es sich bei dem Herren, der gerade vor ihnen steht, wirklich um den Musiker? Die Ladies zumindest vermuten genau das: „Waaas?“ und „Der sieht ja aus wie Pietro Lombardi“, wundern sich die dreißig Frauen zumindest, mit wem sie denn nun das Vergnügen haben.

Doch die Auflösung dieser spannenden Frage folgt zugleich: „Hallo meine Damen, ich in Calvin aus Lübeck“, stellt sich der „Take me out“-Kandidat vor und gesteht, tierisch nervös zu sein. Dazu hat er auch berichtigten Grund, denn trotz aller Ähnlichkeit, die Calvin mit dem Musiker hat, heißt es für die Ladies auch bei ihm: „Ist er euer Mann, lasst die Lampe an - drückt ihr aus, seid ihr raus!“ Wie viele Damen Pietro Lombardis Doppelgänger bei „Take me out“ am Ende tatsächlich kennenlernen wollen, können alle Fans der RTL-Show am 19. März, ab 00:10 Uhr, bei RTL im TV oder auch online bei RTL+ mitverfolgen.

Pietro Lombardi war gerade prominenter Gastgeber der Pochers

Der echte Pietro Lombardi hatte dagegen vermutlich gerade etwas anderes zu tun, als bei „Take me out“ auf Brautschau zu gehen, denn der Sänger war zuletzt prominenter Gastgeber für Oliver und Amira Pocher, die ein paar Wochen lang bei dem „DSDS“-Star hausten.



