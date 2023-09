Schmaler Grat zwischen Hass und Liebe: „Sommerhaus der Stars“-Walentina spaltet Zuschauer

Von: Diane Kofer

Im „Sommerhaus der Stars“ steht Walentina Doronina im Mittelpunkt – jedoch im negativen Sinne. Die Fans finden: Für die RTL-Show ist sie Fluch und Segen zugleich.

Bocholt – Im linearen TV sind erst zwei Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ gelaufen. Doch schon jetzt ist klar: Die Staffel und der Cast kommen bei den Fans ziemlich gut an. Grund dafür dürfte sein, dass es schon direkt zu Beginn jede Menge Drama und polarisierende Szenen gab. Schuld daran ist auch Walentina Doronina (23) – sie spaltet die Zuschauer in zwei Lager.

Highlight der Staffel? Walentina Doronina sorgt für Uneinigkeit bei den „Sommerhaus der Stars“-Fans

In der Folge vom 26. September 2023 eskalierte ein Streit zwischen den „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmern Walentina Doronina und Konkurrent Aleks Petrovic (32) total. Für die fiesen Szenen vor der Kamera gibt es vor allem für die ehemalige „Ex on the Beach“-Teilnehmerin viel Kritik. Viele Fans wissen aber auch: Ohne solche Streitereien könnte die TV-Ausstrahlung ziemlich langweilig werden. Einige Zuschauer sind sich genau aus diesem Grund wohl auch nicht sicher, wie sie Walentina Doronina einordnen sollen. Geht ihr Verhalten gar nicht, oder ist sie sogar der diesjährige Spannungsgarant?

„Alle schreiben nur über Walentina. Das zeigt auch, dass sie die anscheinend diese Staffel ausmacht“, meldet sich ein Zuschauer auf X (ehemals Twitter) zu Wort. Und bekommt zahlreiche Unterstützung von anderen Usern. „Walentina muss so lange wie möglich drinbleiben“, schreibt ein anderer. Dass sich die Essenerin und ihr Partner Can Kaplan (26) dank einer Pärchen-Challenge vor dem Rauswurf schützen konnten, gefällt ebenfalls vielen Sommerhaus-Fans. Für andere ist hingegen klar: Walentina habe im TV nichts zu suchen. „Wenn du Walentina Doronina siehst, dann weißt du, warum die Gesellschaft verloren ist“, schreibt ein X-Nutzer knallhart.

Diese acht Promi-Paare sind beim Sommerhaus 2023 dabei Neben Pia Tillmann (35) und Partner Zico Banach (32) und Schlagerstar Tim Toupet (51) und Freundin Carina sind diese weiteren sechs Promi-Paare beim Sommerhaus 2023 auf RTL zu sehen: Unternehmerin Claudia Obert (61) und ihr Partner Max Suhr (24) sowie das Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23). Letztere waren 2022 bei „Temptation Island V.I.P.“ dabei. Aleks nahm mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou an der Show teil, doch Verführerin Vanessa hat Aleks den Kopf verdreht. Resultat: Sie gingen als neues Paar gemeinsam aus der Show. Auch mit dabei: Dschungelkönig-Ex-Frau Justine Dippl und Arben Zekic, Ex-„GZSZ“-Schauspieler und Dschungelcamp-Star Eric Stehfest (33) und seine Frau Edith (28), Reality-Darsteller Maurice Dziwak (23) und Ricarda „Ricky“ Raatz (29) sowie „Promi Big Brother“-Kandidatin Walentina Doronina (23) und Can Kaplan.

„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin Walentina Doronina ist sich keiner Schuld bewusst und ärgert sich im Netz

Der Reality-TV-Darstellerin selbst ist der Trubel um ihre Person „egal“, wie sie via Instagram betont. Stattdessen ärgert sie sich in ihrer Story über den Sender RTL und die Sommerhaus-Verantwortlichen, gegen die sie gerade strafrechtlich vorgeht. „Was da im Sommerhaus abgelaufen ist, da erwarte ich sowieso noch eine fette Entschuldigung“, fordert Walentina.

Walentina Doronina polarisiert im „Sommerhaus der Stars“. Die Fans sind sich nicht einig, ob sie sich ihren Rauswurf oder weiterhin Drama wünschen. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL (Fotomontage)

Im Laufe der Sendung kommt es offenbar zu Handgreiflichkeiten. Daraufhin werden unter anderem Walentina und Can die Bochholter Sommer-Behausung verlassen müssen. Auch „Sommerhaus der Stars“-Experte Eric Sindermann (35) hat eine klare Meinung zu Walentina: Nach dem Eklat im TV rät er ihrem Verlobten, sich zu trennen. Verwendete Quellen: Instagram/ walentinadoronina, X