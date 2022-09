„Hab doch nicht mal Führerschein“ – Cosimo versagt bei „Sommerhaus“-Spiel völlig

Von: Fabienne Schimbeno

In Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel für die Promis an. Bei „Einparken“ müssen die Männer blind in eine Parklücke fahren. Cosimo hat dabei aber ganz schöne Probleme:

Promis, Paare und jede Menge Drama! Schon seit dem 7. September ist die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL in vollem Gange. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar 2022“. Folge für Folge müssen die Kandidaten zu schwierigen Challenges antreten, um sich für die nächste Runde zu sichern. Dabei kommt der ein oder andere gerne mal an seine Grenzen. So auch „Sommerhaus“-Teilnehmer Cosimo. Beim Spiel „Einparken“ in Folge 5 verzweifelt er komplett, wie MANNHEIM24 berichtet!

„Das Sommerhaus der Stars“: Das sind die Regeln beim Spiel „Einparken“ in Folge 5

Zugegeben, Cosimo hat bereits das ein oder andere Spiel bei „Sommerhaus der Stars“ verloren: In Folge 3, zum Beispiel, mussten die Promis ein völlig verdrecktes Auto sauber putzen, um so an die Buchstaben für ein Rätsel zu kommen – Cosimo hatte beim Erraten des gesuchten Wortes aber so seine Schwierigkeiten: Beim „Sommerhaus“-Spiel „Paar Wash“ blamierte er sich schlussendlich komplett! Und auch in Folge 5 muss der gebürtige Deutsch-Italiener mal wieder passen:

Folge 5 von „Sommerhaus der Stars“ ist bereits seit dem 18. September auf RTL+ verfügbar. Beim Spiel „Einparken“ müssen die Promis mit einem circa 4,5 Meter langen Transporter rückwärts in eine Parklücke fahren. Dabei sind die Augen der Männer, die den Wagen steuern, verbunden. Lediglich die Frauen können sehen und müssen als Beifahrer Anweisungen geben. Wer die Augenbinde abnimmt, verliert!

„Hab doch nicht mal Führerschein“: Cosimo kann Spiel im „Sommerhaus“ nicht antreten

Cosimo ist schon beim Hören der Aufgabe schockiert. Ebenso wie die anderen Männer, hat er die Augen bereits vor dem Spiel verbunden. „Ich hab doch nicht mal Führerschein“, sagt er zu Freundin Nathalie, die ihm die Aufgabe vorliest. Für das Spiel „Einparken“ ein echtes Problem!

„Er hat noch nie ‘ne Gangschaltung betätigt oder ist rückwärts gefahren“, erklärt Freundin Nathalie im Interview von „Sommerhaus der Stars“. „Ich komm nicht mal raus, Baby, wie soll ich jetzt fahren?“, fragt sich Cosimo. Doch RTL will da mal nicht so sein und lässt das Pärchen kurzerhand tauschen: Nathalie geht ans Steuer und Cosimo navigiert. Ob das wirklich so viel besser ist?

„Es geht nicht, Mann!“: Cosimo kommt beim „Sommerhaus“-Spiel „Einparken“ an seine Grenzen

Schon auf den ersten Metern haben Cosimo und Nathalie Riesen-Probleme! „Gerade, Schatz, gerade!“, ruft Cosimo, während Nathalie fährt. Doch die steuert geradewegs auf am Boden liegende Heuballen zu. Und auch beim nächsten Anlauf wird‘s nicht besser:

Nathalie muss rückwärts fahren, um wieder auf die Route in Richtung Parkplatz zu kommen. Doch Cosimos Anweisungen helfen der jungen Kosmetikerin nicht weiter: „Ehrlich gesagt, fand ich seine Anweisungen verwirrend“, sagt Nathalie im Interview von „Sommerhaus der Stars“. Doch Cosimo weiß sich nicht besser auszudrücken: „Es geht nicht, Mann! Ich kann doch selber nicht mal fahren, wie soll ich‘s erklären, jetzt?!“, schreit er seine Freundin an. Doch dann ist eh alles egal:

Das Spiel „Einparken“ bei „Sommerhaus der Stars“ © RTL

„Das Sommerhaus der Stars“: Cosimo und Nathalie brechen Spiel ab – Cosimo redet sich raus

Cosimo und Nathalie brechen das Spiel ab. Durch das Abnehmen der Augenbinde sind sie automatisch draußen! „Scheiß drauf“, sagt Cosimo, nachdem das Spiel für die beiden Verlierer vorbei ist. Als er jedoch aus dem Wagen aussteigt, versucht er sich zu rechtfertigen:

„Schau doch mal an, wie eng das ist! Mit so Caravan, Alter. In Italien transportiert man Leichen damit!“. Äh, ja, Leichen. Schon in Folge 3 machte Cosimo nach einem Spiel im „Sommerhaus der Stars“ ein Riesen-Drama: Nach dem Ekel-Spiel „Tischlein, deck Dich“ musste der Deutsch-Italiener ganz dringend auf die Toilette! Der ehemalige GoGo-Tänzer rannte quasi um sein Leben. Gewonnen hatte er das Spiel am Ende aber doch. In Folge 5 gehen Cosimo und Nathalie ohne Schutz für die nächste Nominierung heim.

