RTL wirft Sophia Thomallas Datingshow aus dem Programm

Sophia Thomalla wird das RTL-Publikum wohl doch nicht in den Heiligabend führen. Der Sender hat das Finale von „Date or Drop“ gestrichen und zeigt stattdessen eine andere Show.

Köln – Dieses Jahr keine Vorweihnachtsstimmung mit Sophia Thomalla (34): Die Moderatorin sollte eigentlich mit „Date or Drop“ vom 23. auf den 24. Dezember bei RTL zu sehen sein. Doch nun hat es sich der Sender offensichtlich anders überlegt. Seit 2021 begleitet Thomalla die Datingshow, in der die Kandidaten in verschiedenen Spielrunden entscheiden, ob sie ihr Gegenüber kennenlernen möchten.

RTL ersetzt Sophia Thomalla durch andere Dating-Show

In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember stand endlich das Finale der aktuell zweiten Staffel an. Doch die Fans schauen nun in die Röhre: In dem von RTL veröffentlichten Feiertagsprogramm ist keine Spur mehr vom Finale der Datingshow mit Sophia Thomalla. Stattdessen strahlt der Sender die Show „Take Me Out – XXL XMas Special“ aus – eine Weihnachtsversion der Datingshow mit den Moderatoren Jan Köppen (40) und Chris Tall.

Ob es einen Ersatztermin für das Staffelfinale geben wird, ist unklar. RTL äußerte sich noch nicht zu seiner Programmänderung. Fans müssen sich also gedulden oder schlimmstenfalls sogar darauf verzichten. Gibt es etwa ein Problem mit dem Format oder Moderatorin Sophia Thomalla?

Sophia Thomalla weiterhin bei RTL zu sehen

Laut „Quotenmeter“ hatte das Format keine schlechten Einschaltquoten, in der Spitze sei in der Vergangenheit ein Zielgruppenanteil von bis zu 13,5 Prozent möglich gewesen. Alle Folgen sind aktuell auch weiterhin bei RTL+ abrufbar, wenn auch kostenpflichtig. Zwischen dem Sender und It-Girl Thomalla scheint ebenfalls alles im Lot zu sein. Seit Mitte November moderiert sie eine weitere Dating-Sendung bei RTL+ - und zwar die fünfte Staffel von „Are You the One?“ am Strand in Thailand. Zwei Folgen werden wöchentlich noch bis Mitte Januar veröffentlicht. Vielleicht ist bis dahin mehr über das Staffelfinale von „Date or Drop“ bekannt.

