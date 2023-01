RTL-Star gesteht: Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen küsste berühmte Sängerin

Von: Victoria Maiwald

Teilen

Seit vielen Jahren steht Jan Köppen bereits vor der Kamera. Zu seiner Zeit bei Viva teilt der 39-Jährige jetzt eine ganz besondere Erinnerung.

Dortmund – Dieser RTL-Moderator hat schon so einige Shows moderiert und steigt jetzt auch noch in den Dschungel-Camp-Olymp auf: Jan Köppen wird an der Seite von Sonja Zietlow (54) „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ moderieren. Doch schon vor der australischen Bühne hat der 39-Jährige einige TV-Highlights erlebt. Besonders eines wird ihm wohl im Gedächtnis bleiben.

Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen hat US-Star Katy Perry geküsst

In der Laufbahn des aus Hessen stammenden Jan Köppen haben sich bereits einige Höhepunkte angesammelt: Moderationen bei „Ninja-Warrior“, „Take me out“ und auch kurzzeitig bei „Let‘s Dance“ als Vertretung von Daniel Hartwich (44) vergisst man wohl nicht so schnell.

Dann die Hammer-Nachricht: Jan Köppen wird die Nachfolge für Daniel Hartwich beim Dschungelcamp antreten. Was will man mehr? Wobei ein besonderes Erlebnis könnte selbst den australischen Dschungel übertrumpfen: ein Kuss mit dem US-Superstar Katy Perry (38).

Heutiger RTL-Moderator Jan Köppen spitzt die Lippen zu „I kissed a girl“

Den durfte der künftige IBES-Moderator zu seiner Zeit beim Musiksender Viva erleben. Damals hatte Katy Perry ihren ersten Live-Auftritt im deutschen Fernsehen. Ihr Hit „I kissed a girl“ ging zu dieser Zeit um die Welt. Und genau da setzte Jan Köppen an und versuchte sich einen Kuss zu erschleichen, wie RUHR24 berichtet.

Jan Köppen erschlich sich einen Kuss von Katy Perry. © Imago

Er setzte sich kurzerhand eine Perücke auf, sodass aus dem jungen Moderator eine langhaarige Blondine wurde, und spitzte die Lippen. Passend zum Song-Titel „I kissed a girl“. Darauf ging der frisch gebackene US-Star zunächst allerdings nicht ein. Doch Jan Köppen sollte nicht enttäuscht werden (mehr Promi-News bei RUHR24).

Jan Köppen küsste Katy Perry: Im RTL-Dschungelcamp wird es wohl kaum zu Knutschereien kommen

Bei der Verabschiedung griff Katy Perry den Spaß wieder auf und hielt wiederum Jan Köppen die gespitzten Lippen hin, erzählt der Moderator in der Vox-Show „Die Hitwisser“. Auf Nachfrage von Kollegin Laura Wontorra (33), wie es denn gewesen sei, antwortete Köppen fast schon sprachlos: „Toll!“

Dieser Schmatzer scheint in Erinnerung geblieben zu sein. Ob es zu ähnlichen Szenen im RTL-Dschungelcamp kommen wird? Wohl kaum. Immerhin ist Jan Köppen laut eigener Aussage glücklich vergeben. Mit wem der 39-Jährige allerdings liiert ist, verrät er nicht.