RTL streicht „RTL Aktuell“ aus dem TV-Programm – für immer

Von: Lukas Einkammerer

Normalerweise laufen bei RTL pro Tag zwei Ausgaben von „RTL Aktuell“. Von einer der beiden Nachrichtensendungen trennt sich der Sender nun.

Köln – Von Streichungen und großflächigen Änderungen bleibt bekanntlich keiner der deutschen Fernsehsender verschont. Nachdem das Programm des ZDF erst vor wenigen Tagen vorübergehend neu gestaffelt wurde und die „Bergretter“ dem „Schwarm“ weichen mussten, zieht nun RTL mit einer drastischen Kursänderung nach. Denn ein Sendeslot des Nachrichtenmagazins „RTL Aktuell“ entfällt in Zukunft komplett.

Änderungen im RTL-Programmkalender: Ab Ende April nur noch einmal am Tag „RTL Aktuell“

Im RTL-Programmkalender finden sich derzeit noch zwei Ausgaben von „RTL Aktuell“ – um 17:00 und um 18:45 Uhr. Nach der ersten Sendung folgen um 17:07 Uhr „Explosiv Stories“, um 17:30 Uhr die Soap „Unter Uns“ sowie um 18:00 Uhr „Explosiv – Das Magazin“ und direkt vor dem zweiten „RTL Aktuell“-Termin „Exclusiv – Das Starmagazin“. Dieser Ablauf, den der Sender mit Sitz in Köln seit August 2021 pflegt, soll schon bald gehörig durch gewürfelt werden.

Wie RTL gegenüber dwdl.de bestätigte, sollen sowohl die frühere Ausgabe von „RTL Aktuell“ sowie „Explosiv Stories“ ab Ende April aus dem Programm gestrichen werden. Diese Änderung könnte dazu dienen, den Zeitraum zwischen den Gerichtssendungen „Barbara Salesch – Das Strafgericht“ und „Ulrich Wetzel – Das Strafgericht“ und der Ausstrahlung von „Unter Uns“ um 17:30 zu ändern, wie das Onlinemagazin theoretisiert. Wie der Sender weiter informiert, soll außerdem die Ausstrahlung von „Explosiv Stories“ sowie „Explosiv“ für Verwirrung gesorgt haben.

Kein Ende in Sicht: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

Trotz guter Quoten: RTL streicht zweite Ausgabe von „RTL Aktuell“ aus dem Programm

In vielen Fällen dürfte eine Streichung von lange bestehenden Formaten wohl auf fallende Zuschauerzahlen zurückzuführen sein – wie RTL weiter erläutert, sollen die Quoten von „RTL Aktuell“ und „Explosiv Stories“ in letzter Zeit aber sogar angestiegen sein. Stattdessen habe sich der Sender „entschieden, die Bedürfnisse unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ab Ende April noch gezielter zu bedienen und damit den Übergang in unsere Abendstrecke noch weiter zu optimieren.“ Welche Sendung den Platz übernehmen wird, ist noch nicht bekannt, laut dwdl.de soll aber eine Anknüpfung an die Gerichtsshows geschaffen werden.

Peter Kloeppel ist einer der Moderatoren von „RTL Aktuell“ und führt mit seinen Kollegen zweimal am Tag durch die Nachrichten. Ab Ende April müssen Zuschauer auf eine Ausgabe der Sendung jedoch verzichten. © dpa/Oliver Berg (Fotomontage)

Während Zuschauer in Zukunft wohl auf eine Ausgabe von „RTL Aktuell“ gänzlich verzichten müssen, gibt es einen Lichtblick: Der Sendetermin um 18:45 Uhr bleibt weiter bestehen. Auch das ZDF sortierte sein Angebot zuletzt um und stellte ein beliebtes 3sat-Format nach 12 Jahren ein. Verwendete Quellen: dwdl.de, tvdigital.de