Trennungen beim Sommerhaus der Stars: Diese Paare gehen getrennte Wege

Von: Volker Reinert

Trennungen sind bei „Das Sommerhaus der Stars“ schon häufiger vorgekommen. Diese Promi-Paare sind nach der RTL-Show inzwischen nicht mehr zusammen.

Bocholt – In den acht Staffeln vom „Sommerhaus der Stars“ ist aufgefallen: Eine intakte Beziehung ist nach der Show keinesfalls gegeben. 29 Promi-Paare von den bislang 72 teilgenommenen Paaren trennten sich noch während oder kurze Zeit nach Ausstrahlung der Reality-Show (Stand: November 2023). In keiner Staffel hat der sogenannte „Sommerhaus der Stars“-Fluch noch nicht zugeschlagen. Wir zeigen Ihnen, welche Paare sich mittlerweile getrennt haben.

Show Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare Sender RTL Erscheinungsjahr 2016 Start der 8. Staffel Spätsommer 2023

Trennungen bei „Das Sommerhaus der Stars“: Diese Paare aus Staffel 1 sind nicht mehr zusammen

Das Gewinnerpaar der ersten Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ – Xenia Prinzessin von Sachsen (37) und Rajab Hassan – trennten sich circa sechs Monate nach ihrem Sieg. Die beiden haben einen im Jahr 2015 geborenen Sohn.

Xenia Prinzessin von Sachsen nahm 2016 mit ihrem Verlobten Rajab Hassan bei „Sommerhaus der Stars“ auf RTL teil. Trotz Sieg zerbrach ihre Beziehung wenige Monate später. © Georg Wendt/dpa

Rocco Stark (37), Schauspieler und Sohn von Uwe Ochsenknecht (67), bezog mit Ex-„Bachelor“-Kandidatin Angelina Heger (31) das erste Sommerhaus im Jahr 2016. Schon kurze Zeit nach ihrem Aufenthalt trennte sich das Paar nach fünf Monaten Beziehung – und das noch vor der RTL-Ausstrahlung. Im Sommerhaus ist das Ex-Paar als Erstes herausgeflogen. Angelina Heger ist mittlerweile mit Sebastian Pannek, ehemaliger „Bachelor“, verheiratet und nahm seinen Nachnamen an. Sebastian und Angelina Pannek haben mittlerweile zwei Kinder: einen Sohn (*2020) und eine Tochter (*2022).

Unternehmer Chris Töpperwien (49) und Musical-Darstellerin Magdalèna „Magey“ Kalley trennten sich 2019 nach fünf Jahren Ehe. Inzwischen ist Töpperwien zum dritten Mal verheiratet und Vater eines 2022 geborenen Sohnes.

Diese prominenten „Sommerhaus der Stars“-Paare aus Staffel 2 sind inzwischen getrennt

Auch das Gewinnerpaar der zweiten Staffel – Model Nico Schwanz (45) und Ex-Bachelor-Kandidatin Saskia Atzerodt (31) – trennten sich kurz nach ihrer Teilnahme bei das „Sommerhaus der Stars“ und lösten damit ihre kurz vorher bekanntgegebene Verlobung auf.

Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Helena Fürst (49) und Schlagersänger Ennesto Monté (48) trennten sich nach kurzer Beziehung schon vor der Ausstrahlung. In der zweiten Staffel vom Sommerhaus landeten sie auf dem zweiten Platz.

2017 waren Helena Fürst und Ennesto Monté im „Sommerhaus der Stars“ und zofften sich, was das Zeug hält. Erst später gab Ennesto zu, dass sie bei den Dreharbeiten schon längst getrennt waren. © RTL+

Ex-„Bachelorette“-Kandidat Aurelio Savina (45) und Lisa Freidinger belegten den sechsten Platz in der zweiten Staffel. Nach dem Sommerhaus verlobte sich das Paar, ehe sie sich im Sommer 2018 trennten.

Schauspieler Martin Semmelrogge (67) war von 1998 bis zu ihrem Tod 2018 mit Regisseurin Sonja Semmelrogge (†54) verheiratet. Kurze Zeit vor ihrem Tod gab das Paar seine Trennung nach 20 Jahren Ehe bekannt.

Staffel 3: Diese Paare vom „Sommerhaus der Stars“ sind nicht mehr liiert

Ex-„Promi Big Brother“-Kandidatin Micaela Schäfer (39) und Felix Steiner trennten sich kurz nach ihrer Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ im Jahr 2018. Im November 2018 kamen die beiden kurzzeitig wieder zusammen, ehe die erneute Trennung erfolgte.

Micaela Schäfer und Felix Steiner nahmen 2018 bei „Sommerhaus der Stars“ auf RTL teil, trennten sich aber nach den Dreharbeiten. © Jens Kalaene/dpa/Montage HEADLINE24

Patricia Blanco (52) – die Tochter von Schlager-Ikone Roberto Blanco (86) – zog mit ihrem damaligen Partner Nico Gollnick ins Sommerhaus. Im Jahr 2017 machten sie ihre Beziehung publik und trennten sich 2018, kurz nach der TV-Ausstrahlung.

Auch die Beziehung von Bert Wollersheim (72) und der Heilpraktikerin Bobby Anne Baker (53) zerbrach noch 2018, wenige Wochen nach ihrer Teilnahme im Sommerhaus.

Die Beziehung der US-amerikanischen Schauspielerin Shawne Fielding (54) mit ihrem Freund Patrick Schöpf (54) zerbrach 2020, also zwei Jahre nach der Sommerhaus-Teilnahme. Auf Instagram gab die Texanerin bekannt, dass es eine Trennung im Guten gewesen sei.

Diese Paare aus Staffel 4 vom Sommerhaus gehen getrennte Wege

Die einstigen „Love Island“-Kandidaten der ersten Staffel – Elena Miras (31) und Mike Heiter (31) – gewannen die vierte Staffel vom „Sommerhaus“. Das Paar fiel in der Reality-TV-Show durch mehrere Streitereien auf. Nach drei Jahren Beziehung trennten sich Miras und Heiter, die eine gemeinsame Tochter haben.

Elena Miras und Mike Heiter belegten 2019 den ersten Platz im „Sommerhaus der Stars“. Im September 2020 gaben sie ihre Trennung bekannt. © Screenshots Instagram/elena_miras/mikeheiter/Montage HEADLINE24

Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc (30) und Ex-„Bachelorette“-Kandidat Johannes Haller (35) trennten sich zwei Jahre nach ihrer Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ nach einer längeren On-Off-Beziehung. Yeliz Koc war anschließend die Lebensgefährtin von Jimi Blue Ochsenknecht (31), mit dem sie die gemeinsame Tochter namens Snow hat. Im Jahr 2023 war Koc in der RTL+-Dating-Show „Make Love, Fake Love“ als Protagonistin zu sehen und suchte dort ihren Traumpartner. Ihr Auserwählter wurde schließlich Jannik Kontalis.

Johannes Haller ist seit 2020 mit Ex-„Bachelorette“ Jessica Haller (geb. Paszka, 33) zusammen. Entschied sie sich in der RTL-Dating-Show noch gegen Johannes Haller, der Zweitplatzierter wurde, so sind die beiden Reality-Darsteller mittlerweile verheiratet und haben die gemeinsame Tochter namens Hailey-Su.

Yeliz Koc und Johannes Haller waren von 2018 bis 2020 ein Paar und lernten sich bei „Bachelor in Paradise“ kennen. © Instagram/johannes_haller

Auch Benjamin Boyce (55) – ehemaliger Sänger der Boyband „Caught in the Act“ – und Reality-TV-Darstellerin Kathleen „Kate“ Merlan (36) traf der Sommerhaus-„Fluch“. Zwei Monate nach den Dreharbeiten gaben Boyce und Merlan ihre Trennung bekannt. Merlan war im Jahr 2023 mit ihrem Ehemann Jakub Jarecki in der zweiten Staffel der RTL+-Show „Prominent getrennt“ zu sehen. Dort belegten sie den fünften Platz.

Der Schlagersänger Willi Herren (†45) war seit dem Jahr 2018 mit Jasmin Herren (geb. Jenewein, 44) verheiratet. Im März 2021 veröffentlichte Jasmin Herren ein Statement auf ihren Social-Media-Kanälen, dass sich das Paar getrennt habe. Einen Monat später starb Willi Herren am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren.

Viel Zündstoff in Staffel 5 vom „Sommerhaus der Stars“

In der fünften Staffel vom Sommerhaus gab es reichlich Streitereien rund um Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold (36) und Jennifer „Jenny“ Lange. Den beiden wurde Mobbing gegenüber Evanthia „Eva“ Benetatou (31) vorgeworfen, Zweitplatzierte der „Bachelor“-Staffel und Mitkandidatin im Sommerhaus. Nach der Show verkündeten Mangold und Lange ihr Liebes-Aus.

Jenny und Andrej galten zunächst als die großen Favoriten im Sommerhaus 2020. © TVNOW

Eva Benetatou wagte mit ihrem damaligen Verlobten Chris Broy (34) das TV-Experiment. Im April 2021 kam es zur Trennung, während Benetatous Schwangerschaft. Zwei Monate nach der Trennung wurden die beiden Eltern eines Sohnes.

Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Georgina Fleur (33) und Kubilay Özdemir sind inzwischen auch getrennt. Nach einer On-Off-Beziehung lebt Fleur mittlerweile mit der gemeinsamen Tochter in Dubai.

Auch die Ehe von Peter (56) und Iris Klein (56) musste dran glauben: Im Januar 2023 gab die Katzenberger-Mama nach knapp 20 Jahren Ehe die Trennung bekannt. Der Grund: Peter soll sie mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) betrogen haben.

„Sommerhaus das Stars“: Diese Paare aus Staffel 6 sind inzwischen getrennt

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Steff Jerkel (54) und Peggy Jerofke (47) haben ihre Trennung nach 24 Jahren Beziehung im November 2022 öffentlich gemacht. In der sechsten Staffel haben sie es bis auf den dritten Platz geschafft.

„Unter Uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel (37) und sein Verlobter Dominik Schmitt gewannen die sechste Staffel. Im April 2023 verkündete das Ex-Siegerpaar seine Trennung.

2021 gingen Dominik Schmitt und Lars Steinhoefel als Sieger aus dem „Sommerhaus der Stars“. Mittlerweile gehen sie getrennte Wege. © IMAGO/Gartner

Auch Schlagersänger Almklausi (54, bürgerlich Klaus Krehl-Meier) und seine Ehefrau Maritta Krehl verkündeten 2022 nach zehn Jahren Beziehung ihre Trennung.

Mike Cees-Monballijn (36) und seine Frau Michelle Monballijn (44) unterzogen sich nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme einer Paartherapie. Dennoch zerbrach ihre Ehe 2023. Michelle verkündete die Trennung via Instagram mit den Worten: „Ich bin unwahrscheinlich traurig, aber ich habe mich für die Trennung entschieden. Es ging lange Hin und Her.“

Vier Trennungen nach 7. „Sommerhaus“-Staffel 2022

„Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer (27) und Antonia Hemmer (23) haben sich kurz nach der TV-Ausstrahlung vom „Sommerhaus“ getrennt. Zuvor war das einstige Pärchen in der RTL+-Sendung „CoupleChallenge“ zu sehen. Antonia Hemer war 2023 Kandidatin bei „Kampf der Realitystars“.

Bei „Kampf der Realitystars“ im Jahr 2023 scheiterte Antonia Hemmer früh. Ihr Ex Patrick Romer findet das schade. © RTLplus; Instagram/ patrick_romer_

Ex-Handballer Eric Sindermann (35), der auch unter dem Namen „Dr. Sindsen“ bekannt ist, und Katharina Hambuechen trennten sich schon während der siebten Sommerhaus-Staffel.

YouTuber Marcel Dähne (30) und Lisa-Marie Weinberger mussten als Erste das „Sommerhaus der Stars“ verlassen. Mittlerweile sind Dähne – der unter seinem Künstlernamen KsFreakWhatElse bekannt ist – und Weinberger kein Paar mehr.

Der Sommerhaus-„Fluch“ traf auch die Reality-TV-Teilnehmer Diogro Sangre (29) und Vanessa Mariposa (30) („Are you the One?“, „Ex on the Beach“). Schon kurz nach der TV-Ausstrahlung verkündeten sie ihre Trennung.

Trennungen nach 8. Staffel vom „Sommerhaus der Stars“

Am 15. November 2023 endet die achte Staffel des RTL-Formats. Bisher kann sich die Trennungs-Quote im Vergleich zu den anderen „Sommerhaus“-Staffeln sehen lassen: Von elf Paaren hat sich bisher nur eins getrennt. Die Liebe von Ricarda Raatz (31) und Maurice Dziwak (25) scheiterte noch während der Ausstrahlung der Staffel. Die beiden hatten sich 2022 bei „Are you the one – Reality Stars in Love“ verliebt.

Schon im „Sommerhaus der Stars“ hing der Haussegen bei Ricarda und Maurice schief. © RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars, Staffel 8, Folge 9