Claudia Obert empfand Zeit im „Sommerhaus der Stars“ als „lächerlich“

„Pickel an den Füßen gekriegt“: Claudia Obert rechnet mit „Sommerhaus“-Mitstreitern ab

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Im „Sommerhaus der Stars“ verstand sich Claudia Obert nicht mit den übrigen Teilnehmern – und auch nach dem Finale lässt sie kein gutes Haar an ihnen.

Bocholt – Claudia Obert (62) und ihr Partner Max Suhr (25) hatten nur ein kurzes Gastspiel im „Sommerhaus der Stars“. Die beiden wurden von der Konkurrenz rausgewählt. Der Ärger darüber ist offenbar noch nicht verflogen: Pünktlich zum Finale rechnet die Luxuslady knallhart mit den anderen „Sommerhaus“-Pärchen ab.

Claudia Obert fällt vernichtendes Urteil über „Sommerhaus der Stars“-Mitstreiter

Serkan (30) und Samira (29) Yavuz sind die Sieger der diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Staffel. Wirklich gegönnt wird ihnen der Sieg aber nicht. Die „Sommerhaus“-Zuschauer zerreißen das Duo nach dem Finale regelrecht. Gegen Claudia Obert und ihren Max haben die zwei in der Bocholter Villa gar nicht antreten müssen – die sind schon vor ihrem Einzug rausgeflogen. Über die beiden kann Claudia Obert demnach nicht schimpfen, dafür aber umso mehr über die übrigen Promis.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

„Aleks und Maurice – die haben mich so aufgeregt und so genervt, dass ich Pickel an den Füßen gekriegt habe beim Zugucken und Gürtelrose schier erlebt habe. Die Zwei wünsche ich überall hin, nur nicht ins nächste Format“, erzählt sie im RTL-Interview und schießt in Richtung Aleksandar Petrovic (32) und Maurice Dziwak (25). Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) seien „überhaupt nicht ihr Fall“ und auch die Stehfests bekommen ihr Fett weg. „Die sind auch nach und nach gescheitert, herrlich“, freut sie sich.

Die Platzierungen im „Sommerhaus der Stars“ 2023 1. Serkan und Samira Yavuz

2. Justine Dippl und Arben Zekic (Folge 11)

3. Maurice Dziwak und Ricarda Raatz (Folge 11)

4. Hanna Sökeland und Jessica Huber (Folge 11)

5. Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu (Folge 10)

6. Zico Banach und Pia Tillmann (Folge 9)

7. Tim Toupet und Carina Crone (Folge 9)

8. Gigi Birofio und Dana Feist, Walentina Doronina und Can Kaplan (Folge 6)

9. Eric und Edith Stehfest (Folge 5)

10. Claudia Obert und Max Suhr (Folge 3)

Claudia Obert empfand Zeit im „Sommerhaus der Stars“ als „lächerlich“

Über ihr frühes Ausscheiden ist Claudia Obert laut eigener Aussage gar nicht traurig – sie hätte auf die „Sommerhaus der Stars“-Zeit sogar liebend gern verzichtet. „Wir waren eine Woche drin und es war eine Woche zu viel“, hält sie fest. Ihr Fazit nach den Erlebnissen in Bocholt: „Lächerlich.“

Claudia Obert und ihr Freund Max mussten das „Sommerhaus der Stars“ als erstes Paar verlassen. Jetzt rechnet die Reality-TV-Bekanntheit hart mit der Konkurrenz ab. © „Das Sommerhaus der Stars“/ RTL (Fotomontage)

Doch auch die 62-Jährige kam nicht bei allen gut an. Vor allem ihre Trockenübungen mit ihrem Freund sorgten für jede Menge Aufregung. Désirée Nick (67) zog über Claudia Oberts „Sommerhaus“-Turtelei her – und sprach dabei von „Leichenschändung“. Verwendete Quellen: rtl.de