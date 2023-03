Unbeliebtester Bachelor? David Jackson rennen die Frauen davon

Rennen David Jackson immer mehr Frauen davon? Nach zwei freiwilligen Abgängen sollen in der kommenden Folge weitere Körbe für den Bachelor folgen.

Mexiko – In der aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ kommen immer mehr Frauen dem Rosenkavalier zuvor: Wie RTL über die neue Folge, die erst am kommenden Mittwoch (29. März) ausgestrahlt wird, berichtet, geben erneut zwei Damen Rosenkavalier David Jackson (32) einen Korb.

Achtung, Spoiler! Diese „Bachelor“-Kandidatinnen gehen freiwillig

Zunächst sucht Giovanna (27) in der nächsten Nacht der Rosen das Gespräch mit David, wie ein Vorabausschnitt aus der neuen Episode zeigt. „Ich mag dich richtig gerne“, beginnt die 27-Jährige und wird direkt vom Bachelor unterbrochen: „Meine Sensoren gehen an.“ Giovanna habe festgestellt, dass sie nicht mehr enttäuscht gewesen sei, wenn sie nicht zu einem Date eingeladen wurde. Das habe sie als Zeichen gesehen, „dass ich hier vielleicht doch nicht richtig bin“. David habe dafür volles Verständnis: „Das ist schade. Aber das ist etwas, was ich total nachvollziehen kann.“ Die beiden gehen friedlich aus dem Gespräch heraus. „Da waren es nur noch elf“ – vorerst …

Nur wenig später kam auch schon Tamara (29) auf den Bachelor zu. „Meine Antennen gehen an“, merkt der Bachelor an. „Das tut mir so leid“, erklärt sich die 29-Jährige. „Ich fühle es halt einfach nicht so. Ich habe wirklich richtig Heimweh“, sagt sie unter Tränen. David umarmt sie direkt, zeigt sich aber auch erneut verständnisvoll. „Ich schätze es, dass du so ehrlich bist.“

Bachelor David Jackson greift zum Tequila

Die übrigen zehn Mädels wissen den Bachelor direkt zu trösten: „Was möchtest du trinken?“ Prompt wird der Tequila ausgepackt. „Möchte sonst noch jemand was sagen?“, fragt David anschließend in die Runde. „An dieser Stelle freue ich mich natürlich über jede Frau, die mich freiwillig erträgt und noch hier ist.“

Bachelor David Jackson wollte in der RTL-Kuppelshow eigentlich die große Liebe finden, doch ihm laufen reihenweise Kandidatinnen weg © RTL/RTL+

Giovanna und Tamara sind nicht die einzigen, die dem Bachelor eine Abfuhr erteilt haben. Auch Fiona (29) und Danielle (28) verabschiedeten sich in zwei vorangegangenen Folgen bereits vorab. Von Lisa M. bekam der Bachelor zuvor ebenfalls eine üble Abfuhr – und das ausgerechnet für ein Einzeldate!