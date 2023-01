RTL unterbricht das Dschungelcamp für 10 Minuten: Fans stinksauer

Von: Sarah Wolzen

Die neue Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ sorgt gerade für beste Unterhaltung. Doch über eine Sache sind viele Dschungelcamp-Fans sehr wütend: die Unterbrechung wegen „RTL Direkt“.

Murwillumbah, Australien - Tag 4 im Dschungel. Bei den Teilnehmern von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ liegen so langsam die Nerven blank. Doch auch bei den Fans des Dschungelcamps regt sich Unmut.

Tag 4 im Dschungelcamp sorgt für schlechte Laune bei Campern und Zuschauern

Nach vier Tagen bei IBES fallen so langsam die Masken der Dschungelcamp-Kandidaten. Jana URKRAFT und Verena Kerth kriegen sich in die Haare. Alle müssen hungern, weil Cosimo und Tessa in der Dschungelprüfung nur zwei Sterne geholt haben. Markus Mörl plagt sich mit einem Problem, das seit Anbeginn der Dschungelgeschichte für große Qualen bei den Campern sorgt: Auf dem Klo läuft es nicht wie gewünscht.

Mitten während des Dschungelcamps wird ins Nachrichtenstudio zu Pinar Atalay und RTL Direkt geschaltet © RTL+

Soviel Drama und Leid - was könnte das Herz eines Dschungelfans mehr begehren? Keine Unterbrechungen für die Nachrichten. Da sind sich viele RTL-Zuschauer einig. Denn Werbeunterbrechungen sind das eine, eine Pause für „RTL Direkt“ das andere. Um 23.10 Uhr ging es anstatt mit Maden, Kakerlaken und Co. plötzlich ins TV-Studio - es folgte eine zehnminütige Unterbrechung für „RTL Direkt“ mit Pinar Atalay.

Dschungelcamp-Fans sind sauer über Unterbrechung mit RTL Direkt

Während der einer Unterhaltungsshow plötzlich mit der harten Realität konfrontiert zu werden? Ein absolutes No-Go für viele IBES-Zuschauer. Bei Twitter machen sie ihrem Ärger Luft. „Ich will nichts aus dem echten Leben mittendrin bei IBES hören“, so ein Dschungelcamp-Fan. „Die unterbrechen jetzt nicht wirklich gleich wieder mit RTL Direkt“, ist ein zweiter sauer. „Ich hasse das“, ärgert sich ein Dritter, während der nächste erklärt: „RTL Direkt ist jetzt also immer die Zahnputzzeit.“

Dschungelcamp-Unterbrechung durch RTL Direkt Dass „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ durch RTL Direkt unterbrochen wird, daran müssen sich die IBES-Fans auch künftig einstellen. Auch in den kommenden Tagen soll die Nachrichtenshow während des Dschungelcamps gezeigt werden.

„Ich möchte während IBES entspannen und den negativen Mist auf der Welt vergessen und keine schlimmen Nachrichten sehen“, fasst der nächste zusammen und ruft sogar zum Boykott der Nachrichtensendung mit Pinar Atalay auf.

Djamila Rowe plagen derweil andere Sorgen. Durch den dauernden Hunger fühlt sie sich an ihre schwere Kindheit erinnert. Als Kind musste die Dschungelcamp-Kandidatin auch oft hungern. Verwendete Quellen: RTL+; Twitter