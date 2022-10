„Du bist so behindert“: Wiedersehen nach Sommerhaus-Finale eskaliert wegen Seitensprung

Von: Jonas Erbas

Teilen

Für Vanessa Mariposa und Diogo Sangre folgte nach dem „Sommerhaus der Stars“ recht schnell das Beziehungsaus. Zu einer echten Aussprache schien es damals allerdings nicht gekommen zu sein. Das holten die beiden im Rahmen des großen Wiedersehens nun zankend vor der Kamera nach.

Köln – „Das Sommerhaus der Stars“ soll schon für das ein oder andere Beziehungsaus gesorgt haben, doch mit dem, was den Zoff zwischen Vanessa Mariposa (29) und Diogo Sangre (28) auslöste, hat die Bocholter Promi-WG wohl eher weniger zu tun. Die hübsche Fitnessinfluencerin wirft ihrem Expartner vor, sie betrogen zu haben. Das lässt der Tätowierer nicht auf sich sitzen – und feuert beim großen Wiedersehen zurück!

Sommerhaus-Wiedersehen eskaliert – Vanessa Mariposa und Diogo Sangre zanken wegen Beziehungsaus

Den verspäteten Einzug von Vanessa Mariposa („Ex on the Beach“) und Diogo Sangre („Temptation Island“) in Folge 7 nahmen die restlichen „Sommerhaus der Stars”-Kandidaten mit gemischten Gefühle auf: Während die eine Hälfte das Paar freundlich empfing, fürchteten andere um das Niveau im Haus, immerhin waren die beiden zuvor fast ausnahmslos in den ach so verpönten Kuppelformaten zu sehen gewesen.

„Du bist das Allerletzte“, konfrontierte Vanessa Mariposa ihren Expartner Diogo Sangre nach dem „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen. Die zutiefst verletzte Fitnessinfluencerin wirft dem 28-Jährigen vor, sie mit einer anderen Frau betrogen zu haben (Fotomontage) © Screenshot/rtl.de & RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Vanessa und Diogo hielten sich dennoch wacker und holten in der Show immerhin den dritten Platz. Doch nach den Dreharbeiten für das „Sommerhaus der Stars“ folgte das jähe Beziehungsaus – klar, dass beim großen Wiedersehen angesichts der Trennungsumstände die Fetzen flogen: „Wir haben uns getrennt, Diogo hat mich betrogen“, schluchzte die Blondine vor laufender RTL-Kamera und ging verbal auf ihren Ex los: „Wie kann man so respektlos sein? So falsch wie du?“, legte die 29-Jährige nach.

Der „Sommerhaus der Stars“-Fluch schlägt zu – diese Paare trennten sich nach der Show: Staffel 1: Angelina Heger und Rocco Stark, Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan, Chris Töpperwien und Magey Kalley Staffel 2: Helena Fürst und Ennesto Monté, Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, Martin Semmelrogge und Sonja Semmelrogge (†), Aurelio Savina und Lisa Freidinger Staffel 3: Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, Micaela Schäfer und Felix Steiner, Patricia Blanco und Nico Gollnick, Shawne Fielding und Patrick Schöpf Staffel 4: Benjamin Boyce und Kate Merlan, Willi Herren (†) und Jasmin Herren, Johannes Haller und Yeliz Koc, Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, Jennifer Lange und Andrej Mangold, Eva Benetatou und Chris Broy Staffel 6: Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn (inzwischen wieder liiert) Staffel 7: Eric Sindermann und Katharina Hambuechen, Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

Diogo streitet Vanessa Mariposas Fremdgehvorwurf ab – Trennung kurz nach „Sommerhaus der Stars“

Von den Vorwürfen seiner Verflossenen hielt Diogo Sangre allem Anschein nach eher wenig: „Das stimmt aber nicht, nein!“, verteidigte sich der 28-Jährige – und zog bei diesem letzten „Sommerhaus der Stars“- Sendetermin damit glatt den Zorn seiner ehemaligen Partner auf sich: „Du bist so behindert! Wie kann man so sein?“, schrie Vanessa Mariposa ihn den Tränen nahe an. Ihr Beziehungsfazit: „Du bist das Allerletzte und ich hoffe für alle Frauen, dass die nicht auf dich hereinfallen!“

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Bei Instagram postete Vanessa Mariposa nach der Ausstrahlung des großen Sommerhaus-Wiedersehens ein paar sehr emotionale Worte und bat ihre Fans, ihr nicht Fotos von Diogo und seiner neuen Freundin zu schicken.

Selbiges konnte der etwas überrumpelt wirkende Diogo seiner einstigen Liebe nur zurückgeben: „Ich hoffe auch, dass kein Mann auf dich hereinfällt“, rief er ihr hinterher, nachdem sie wutentbrannt davon eilte. Doch auch bei den anderen Teilnehmern der 7. Staffel dürfte Unmut aufgekommen sein: Die „Sommerhaus der Stars“-Gagen wurden enthüllt – und Eric Sindermann bekam nicht einmal ein Drittel von Mario Basler! Verwendete Quellen: rtl.de