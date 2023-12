RTL verkündet: Auch diese Promi-Dame zieht ins Dschungelcamp 2024

Von: Elena Rothammer

Im kommenden Jahr geht das Dschungelcamp endlich wieder in eine neue Runde. Jetzt gibt RTL auch schon die zweite Kandidatin bekannt.

Köln – Im Januar ist es wieder so weit: RTL schickt einige Promis nach Australien, um sich im Dschungelcamp zu beweisen. Nach und nach kommt ans Licht, wer sich dieser Herausforderung stellen wird. Schauspieler Heinz Hoenig (72) war der erste „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Kandidat, der bekannt gegeben wurde. Jetzt legt RTL mit dem zweiten Namen nach.

Dschungelcamp 2024: Auch Cora Schumacher ist dabei

Während die Fans skeptisch sind, ob Heinz Hoenig Dschungelcamp-tauglich ist, dürfen sie sich nun über eine etwas jüngere Teilnehmerin freuen: Cora Schumacher (46) wird ins kommende Dschungelcamp einziehen, wie RTL bestätigte. Die Ex des ehemaligen Formel-1-Stars Ralf Schumacher (48) freut sich auf die Challenge.

Die Zeit in der Kult-Trash-Show will sie zur Selbstfindung nutzen. „Ich bin auf der Reise zu mir selbst. Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen. Dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet“, erklärt das Reality-Sternchen im Gespräch mit RTL.

Das werden Cora Schumachers größte Herausforderungen im Dschungelcamp

Schwerfallen wird der 46-Jährigen insbesondere die Trennung von ihrer Hündin. Auch vor der Essenssituation hat Cora Schumacher Respekt. Als selbsternannter Cola- und Schoko-Junkie wird der Zucker-Verzicht zur Challenge werden. Dennoch weiß die gebürtige Rheinländerin: „Ich für mich werde wohl die größte Herausforderung.“

Und auch mit ihren Mitcampern könnte es krachen, denn obwohl sie sich als „harmoniebedürftig“ beschreibt, betont die Blondine: „Wenn man mich provoziert, dann kann ich auch Kante zeigen.“ Wer schon bald mit ihr am Lagerfeuer sitzen wird, bleibt abzuwarten. Es wird aber bereits spekuliert, ob auch dieser Promi-Sohn ins Dschungelcamp ziehen wird. Verwendete Quellen: rtl.de