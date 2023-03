Wegen 80er-Frage: Günther Jauch bekommt bei „Wer wird Millionär?“ einen Lachanfall

Von: Lukas Einkammerer

Eine Frage zu einem 80er-Name sorgt bei „Wer wird Millionär?“ für schallendes Gelächter. Wegen der skurrilen Antwort des Telefonjokers kriegt sich Günther Jauch kaum noch ein.

Hürth – Obwohl bei „Wer wird Millionär?“ knifflige Fragen, Konzentration und rauchende Köpfe angesagt sind, herrscht in der beliebten RTL-Show stets eine gute Stimmung. In der neuesten Folge bringt ein Telefonjoker Günther Jauch (66) ziemlich aus der Fassung – und der Quizmaster krieg sich vor Lachen gar nicht mehr ein.

Zwischen Stefan Schmidbauer und den 16.000 Euro steht bei „Wer wird Millionär?“ eine auf den ersten Blick etwas skurrile Frage. „Unter welcher Bezeichnung kennt man nicht nur den ‘Vogel des Jahres 1988’, sondern auch so manchen Bürger Ende der 80er?“ will Günther Jauch von seinem Kandidaten wissen – und gibt ihm vier Auswahlmöglichkeiten: „Mitläufer“, „Abnicker“, „Wendehals“ oder „Arschkriecher“.

Nachdem Stefan seinen 50:50-Joker zurate gezogen hat und nur noch „Abnicker“ und „Wendehals“ verbleiben, greift er zu seinem Telefonjoker Armin. Dieser tippt blitzschnell auf „Wendehals“, mit der Begründung: „Gottlieb Wendehals war der Künstler.“ Günther Jauch ist von dieser Aussage sichtlich amüsiert: Der Quizchef kichert, grinst und schmunzelt in die Kamera.

