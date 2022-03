RTL will Jörg Kachelmann fürs „Sommerhaus der Stars“, doch der ist sauer: „Verarmt und mental verwahrlost“

In Unterhose: Nico Rosberg lässt bei „Die Höhle der Löwen“ die Hosen runter

In wenigen Wochen startet die elfte Staffel der Vox-Show „Höhle der Löwen“. Bereits vorab gab der Sender nun spannende Details bekannt. Denn in der zweiten Folge soll es ganz schön schlüpfrig werden - Nico Rosberg zeigt sich vor laufender Kamera in knapper Boxershorts.