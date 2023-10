Lüge aufgeflogen: RTL wirft „Bauer sucht Frau International“-Kandidaten aus Show

Da fehlt doch einer!

Kürzlich wurden die neuen Kandidaten von „Bauer sucht Frau International“ vorgestellt. Anfangs wollten zehn Bauern das Abenteuer wagen, jetzt musste einer das Format verlassen.

Köln – Auf dem offiziellen Instagramaccount von „Bauer sucht Frau“ wurden am 03. Oktober die neuen Kandidaten von „Bauer sucht Frau International“ bekannt gegeben. Doch plötzlich fehlt einer in der Auflistung: Isidor (49) aus Bosnien-Herzegowina musste sich vom Acker machen. Was steckt hinter seinem Rauswurf?

Von zehn auf neun: Diese Bauern suchen bei „Bauer sucht Frau International“ die große Liebe

Für Moderatorin Inka Bause (54) geht es 2024 in die sechste Runde der internationalen Ausgabe von „Bauer sucht Frau“. Für alle Singles, die die Landwirte näher kennenlernen möchten, läuft derzeit noch die Bewerbungsfrist – dabei scheint es aber eine ziemlich gravierende Änderung gegeben zu haben.

Ursprünglich waren sowohl auf rtl.de, als auch auf der offiziellen Instagramseite von „Bauer sucht Frau“ zehn Bauern vertreten. Schaut man heute auf die entsprechenden Seiten, zählt man nur noch neun. Schnell fällt auf, dass der Junggeselle Isidor fehlt. Das kann kein Versehen sein. Aber warum musste der Kandidat das Feld räumen?

Gegenüber t-online.de liefert eine Sprecherin von RTL die Erklärung: Der Bauer aus Bosnien-Herzegowina habe falsche Angaben in seiner Bewerbung gemacht. Zur Folge sei er noch vor den Drehtagen bei der Hofwoche von dem Format ausgeschlossen worden.

Das sind die neun Kandidaten der neuen „Bauer sucht Frau International“-Staffel 2024: Kakaofarmer Andreas (63) aus Guatemala, Milchviehwirt Fritz (45) aus Frankreich, Kaffeefarmerin Marisol (65) aus Kolumbien, Obstfarmerin Ulrike (57) aus Brasilien, Bauer Markus (40) aus Portugal, Pferde- und Forstwirt Gerfried (50) aus Österreich, Milchviehbauer Peter (33) aus Österreich, Olivenfarmer Frank (58) aus Griechenland, Farmer Philipp (41) aus Togo

War alles gelogen? „Bauer sucht Frau International“-Kandidat lässt viele offene Fragen zurück

Bei seiner Vorstellung gab Isidor an, dass er auf seinem Hof in Bosnien-Herzegowina eine Viehzucht und Ackerbau betreibe. Außerdem spiele er gerne Akkordeon und sei Mitglied eines Kirchenchors. Auf die Frage, was er gerne in seiner Freizeit mache, nannte er Schach spielen, Lesen, Schwimmen und Fahrrad fahren. Welche Angaben davon nicht stimmen, ist bisher noch nicht bekannt. RTL selbst hat Isidors Ausscheiden weder auf der Website noch auf der Instagram-Seite kommuniziert.

+ Wirft viele Fragen auf: Warum hat Bauer Isidor bei seiner Bewerbung gelogen? © RTL; Screenshot/RTL+/Bauer sucht Frau International/Staffel 5, Folge 1

Auf Instagram fragen sich die Fans der Show, warum die Vorstellungsfolge zu den internationalen Bauern bisher nicht auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ zu finden ist. Es ist denkbar, dass die Episode nach Isidors Ausscheiden nochmal von der Produktion überarbeitet werden muss. Zwei weitere Kandidaten von „Bauer sucht Frau International“ entlocken den Zuschauern wenig Begeisterung, weil sie schon mal im TV zu sehen waren. Verwendete Quellen: rtl.de, Instagram/bauersuchtfrau.de

