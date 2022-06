Feiern, Flirts, Eskalation: Party von Shania und Davina gerät außer Kontrolle

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Davina und Shania Geiss lassen es auf ihrer Yachtparty ordentlich krachen © RTL+

In der neuen Folge von „Davina & Shania – We love Monaco“ feiern die beiden Teenie-Töchter von Carmen und Robert Geiss eine wilde Party. Und das mitten auf der Yacht ihrer Eltern. Die sind alles andere als begeistert.

Monaco - „Papa wird definitiv nicht happy sein“, weiß Shania Geiss (17) schon im Vorfeld. Aber die Gelegenheit, auf Roberts Yacht eine Party mit ein paar Jungs zu veranstalten, will sich die 17-Jährige natürlich dennoch nicht entgehen lassen. Wie diese Bootsfeier dann jedoch aus dem Ruder läuft, ist in der neuen Folge von „Davina & Shania – We love Monaco“ (alle Infos über die RTL2-Serie) zu sehen.

Davina und Shania schmeissen Party auf Roberts Yacht

Davinas Friseur und Freund des Hauses Ozan hat eine Menge Jungs auf die Party eingeladen, die meisten davon Sportler, die gerne ihr durchtrainiertes Sixpack präsentieren. Davina scheint ziemlich zu gefallen, was sie sieht. „Männer sollten schon trainiert sein“, erklärt die 19-Jährige (Davina Shakira Geiss: Wer ist die Tochter von Robert und Carmen Geiss von „Die Geissens“?), denn auf „fett und Bierbauch“ steht sie so gar nicht.

Shania Geiss hat sichtlich Spaß auf ihrer Bootsparty © RTL+

Ihre Eltern sind davon gar nicht begeistert. „Was ist das denn für eine Bootsparty? Da waren ja nackte Jungs“, zeigt sich Robert später im Interview schockiert. Und auch Mama Carmen ist entsetzt: „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich ‚nee‘ gesagt!“

Davina und Shania Geiss feiern mit Horde Jungs wilde Party

Lauter oberkörperfreie Jungs, Essen und Trinken en masse und von Ozan gibt es für Davina noch eine kleine Massage. Ob er sich wohl mehr von der ältesten Geiss-Tochter erhofft? „Es wird sich noch zeigen, wer mit wem rumknutscht“, erklärt er vielsagend.

Bikinis, Luxus, Fame: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Ob es tatsächlich zum Kuss gekommen ist? Vielleicht erfahren wir es in der nächsten Folge. Davinas und Shanias Mama müsste sich wohl damit abfinden. Schließlich wollte Carmen Geiss gerade erst von einer Wahrsagerin wissen, ob sie denn bald Oma wird. Verwendete Quellen: RTL+