Von: Jennifer Kuhn

Ab dem 21. März startet die neue Staffel von „Love Island“. Schon jetzt gibt RTL2 einen Einblick in die Dreharbeiten und die Kandidaten. Fans der Show sind schon jetzt überzeugt, dass es eine grandiose Staffel wird.

Teneriffa - Der Frühling wird mit einer neuen Staffel „Love Island“ eingeweiht. Am 21. März starten die neuen Folgen der Show. Und schon jetzt gibt der Sender nicht nur einen Einblick in die neue Staffel, sondern zeigt auch, welche Kandidaten dabei sein werden, wie tz.de berichtet.

Love Island 2022: Promis freuen sich auf den Start der neuen Staffel

„Heiße Flirts und wahre Liebe“ lautet das Motto bei „Love Island“. Auch in diesem Jahr werden sich wieder mehrere weibliche und männliche Kandidaten auf ein großes Liebes-Abenteuer begeben. Bei „Love Island“ ist es angedacht, mit einem Partner oder einer Partnerin am Ende aus der Show zu gehen.

Auch die ehemalige „Love Island“-Gewinnerin Tracy Candela kommentierte den Post: „Endlich! Countdown geht losssss“. Auch TV-Star Dennis Felber erinnert sich an seine Zeit damals in der Show zurück und freut sich auf die kommende Staffel: „Freue mich so“, schrieb er unter das Video des offiziellen Instagram-Accounts von „Love Island“.

RTL2 zeigt neue „Love Island“-Kandidaten: Mächtige Muskeln und heiße Bodys

„Seid ihr ready für das „Festival of Love“? Love Island geht in die nächste Runde, doch dieses Jahr wird alles anders“, heißt es laut des Senders auf der Social-Media-Plattform Instagram. In dem Video gewährt der Sender schon einen kleinen Einblick. Die Kandidaten zeigen was sie haben: tolle Körper und gewagte Outfits.

Auch in diesem Jahr wird die Show wieder von Sylvie Meis moderiert. Die 43-Jährige ist selbst ein großer Fan der Show und kommentierte einige Postings. Knapp 300.000 Follower hat die offizielle Instagramseite von „Love Island“. In sechs Tagen geht es los - um 20.15 Uhr bei RTL2.

