Bodyshaming bei den Geissens: Robert findet Tochter Shania Geiss zu dick

Von: Jonas Erbas

Krach bei den Geissens: Weil Familienpatriarch Robert Tochter Shania als „schwer stämmig“ beschimpft, zieht der Multimillionär die Wut von Carmen und Co. auf sich.

Valberg – Was sollte man als Vater keinesfalls zu seiner Tochter sagen? Eine Frage, die sich wohl auch Robert Geiss (59) künftig stellen sollten. Mit einer beleidigenden Bemerkung über die Figur seiner Tochter Shania (18) schießt sich der Multimillionär in der aktuellen „Die Geissens“-Folge (vom 27. März) ins Abseits – mit Folgen …

Zoff bei den Geissens – Robert Geiss beschimpft schlanke Shania als „schwer stämmig“

Bei den Geissens herrscht nicht selten ein rauer Ton, denn sowohl Familienoberhaupt Robert als auch Ehefrau Carmen Geiss (57) sind berüchtigt für ihre flapsigen Sprüche, die hier und da auch ihre Töchter Davina (19) und Shania treffen. Bei einem Shopping-Trip im französischen Valberg muss der 59-jährige Unternehmer allerdings feststellen, dass er manche Sprüche doch lieber für sich behalten sollte.

„Du bist aber schwer stämmig geworden“, lässt Robert Geiss seine durch und durch schlanke Tochter Shania wissen und feuert dann sogar noch direkt ein „Du passt gerade noch so in die Jeans“ hinterher, während er provokant am Beinkleid der 18-Jährigen friemelt. Die ist zutiefst enttäuscht: „Das, was Papa gerade gesagt hat, hat mir echt weh getan“, murmelt die Geissens-Tochter beleidigt und sucht das Weite. Die Lust am Einkaufsbummel ist ihr vergangen: „Für mich passt nichts, weil angeblich bin ich fett“, klagt sie im nächsten Geschäft – ihr Vater ist vorerst unten durch.

Was ist Bodyshaming? Bodyshaming ist ein Begriff, der verwendet wird, um abwertende Kommentare, Herabwürdigungen und Diskriminierungen aufgrund von körperlichen Merkmalen wie Gewicht, Figur oder Aussehen zu beschreiben. Sowohl im Alltag als auch im Netz, vor allem auf Social-Media-Plattformen, kann Bodyshaming ernsthafte Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen haben. Inzwischen gibt es eine wachsende Bewegung, die darauf abzielt, eine Kultur der Akzeptanz und des Respekts für alle Körperformen und -größen zu fördern und auf das Problem aufmerksam zu machen.

Carmen Geiss entsetzt über Roberts Spruch – sie rechnet mit dem Geissens-Oberhaupt ab

Auch bei Carmen Geiss kommt die Äußerung ihres Göttergatten nicht gut an: „Warum versteht Robert nicht, dass wir Frauen anders gestrickt sind als Männer? Wir reagieren auf solche Sachen halt zimperlich!“ Im Einzelinterview wäscht das ehemalige Model dem 59-Jährigen schließlich den Kopf: „So etwas sagt man einer Frau nicht!“, fährt die Geissens-Mutter den Übeltäter an. Der ist sich keiner Schuld bewusst: „Carmen, die haben doch damit angefangen. Die sagen doch, dass ich dick geworden bin.“

Shania sei „schwer stämmig geworden“, mäkelte Robert Geiss seine Tochter an – eine Bemerkung, die bei den Herzensdamen des Multimillionärs überhaupt nicht gut ankam © Screenshot/RTL2/RTL+/Die Geissens

Der Haussegen der Jetset-Familie hängt also wieder mal schief – zumindest zeitweise, denn wer den Millionärsclan kennt, weiß, dass sich die vier immer wieder zusammenraufen. Richtig wütend war man zuletzt allerdings, als es um das eigene Auto ging: Weil sein 200.000-Euro-Lambo zerstört wurde, bekam Robert Geiss einen Wutausbruch. Verwendete Quellen: „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ (RTL2/RTL+; Folge vom 27. März 2023), rtl.de