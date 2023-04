Unfall bei den Geissens: Shania beschädigt Davinas Luxus-Auto

Von: Elena Rothammer

Shania Geiss nimmt im Auto ihrer Schwester Davina Fahrstunden. Dabei crasht die jüngste Tochter von Robert und Carmen Geiss allerdings den teuren Wagen.

Monaco – In der RTL2-Show „Die Geissens“ stehen längst nicht mehr nur Carmen (57) und Robert Geiss (59) im Mittelpunkt. Auch die Töchter des Luxus-Paares mischen mit. Als Shania Tyra Geiss (18) nun mit Davinas (19) Auto eine Fahrstunde nimmt, unterläuft dem Promi-Spross allerdings ein Missgeschick – sehr zum Ärger ihrer älteren Schwester.

Shania Geiss demoliert Davinas Auto vor deren Augen

In einer neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ kommt es zu einer Zankerei zwischen Davina und Shania Geiss, die auf einem Boot sogar einmal handgreiflich wurden. Dieses Mal liegt der Grund bei Shania Tyra Geiss‘ Fahrküsten: Die 18-Jährige hat sich für eine Fahrstunde Davinas Wagen ausgeliehen. Als sie unter den wachsamen Augen ihres Fahrlehrers auf dem Beifahrersitz und ihrer Schwester auf dem Rücksitz wieder zurück auf den Parkplatz fahren will, kommt es allerdings zu einem teuren Zwischenfall.

Shania gerät vor lauter Aufregung an den Bordstein und zerstört damit eine Felge von Davinas Auto. Diese ist außer sich vor Wut und hat das Malheur schon kommen sehen. „Es war doch so klar, dass du mein Auto kaputt fährst. Sobald du in dieses Auto eingestiegen bist, wusste ich, es wird was passieren“, wettert Davina Shakira Geiss. Von Einsicht seitens der Schadensverursacherin kann nicht die Rede sein. „Ist doch vollkommen klar, bei der ganzen Aufregung. Hätte Davina sich im Auto nicht so aufgeregt und mich gestresst, wäre das nicht passiert“, erklärt sich Shania.

Die Geissens begannen ihre TV-Karriere nicht bei RTL2 Seit 2011 können Fans von Carmen und Rooobert deren Alltag im Luxusleben bei „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2 verfolgen. Doch was viele nicht wissen: zuerst waren sie in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen, stiegen jedoch bald wieder aus. Der Unternehmer störte sich zu sehr an dem deutlichen Kontrast zwischen seinem Luxus-Leben und denen, die sich ihre Existenz im Ausland erst noch erkämpfen müssen.

Zahlt Papa Robert Geiss für den Schaden seiner Töchter?

Bleibt die Frage, wer für den entstandenen Schaden aufkommen muss. „Die Felge ist kaputt. Und wer muss das bezahlen? Ich“, schimpft Shania in der Sendung. Ihre Schwester hingegen ist überzeugt, dass ihr Vater Robert Geiss finanziell einspringen wird. So oder so sind die Mädels um eine Erfahrung reicher. „Jetzt weiß ich genau, was Papa meint, wenn man seine Felgen kaputt fährt. So geht es mir jetzt auch. Und es nervt, wenn es nicht deine Schuld war, also wenn es jemand anderes war“, bemerkt Davina nach dem Unfall.

Was unverschuldete Schäden am Auto angeht, hat Shania und Davinas Vater selbst schon allerhand Erfahrungen sammeln können. Unter anderem fand Robert Geiss seinen Lamborghini mit einem Platten vor. Nachdem sich ähnliche Vorfälle gehäuft hatten, vermutete der Unternehmer sogar, dass man ihm und seiner Familie mutwillig schaden wollte. Verwendete Quellen: RTL.de, RTL2