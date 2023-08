Schlimmer als die Spuckattacke? Sommerhaus-Kandidatin holt im Netz zum Rundumschlag aus

Von: Melanie Habeck

Am 19. September startet das „Sommerhaus der Stars“ in die achte Runde. Noch vor Sendestart der RTL-Realityshow gehen einige Kandidaten nun im Netz aufeinander los.

Köln – In den vergangenen Wochen wurde bereits heiß über die neue „Sommerhaus der Stars“-Staffel diskutiert, nun steht auch der Starttermin für das RTL-Format endlich fest. Ab dem 19. September können die Zuschauer mitverfolgen, wie vor laufenden Kameras um den Titel „Promipaar des Jahres“ gekämpft wird. Bei dem TV-Wettbewerb ging es offenbar mächtig zur Sache, denn Kandidatin Walentina Doronina (23) teilt im Netz nun heftig gegen ihre Konkurrenten aus.

Virtueller Schlagabtausch: Walentina Doronina geht auf „Sommerhaus der Stars“-Mitstreiter los

Noch nie sorgte die Realityshow schon vorab für so viele Schlagzeilen: So soll es im „Sommerhaus der Stars“ zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein. Über nähere Details hielt sich RTL bisher bedeckt. Doch Realitysternchen Walentina Doronina, die unter anderem durch „Promi Big Brother“ bekannt wurde, ist offenbar nicht sonderlich gut auf ihre Mitstreiter zu sprechen. So hat sie für ihre Konkurrenten vielsagende Vergleiche parat: Mit Beschreibungen wie „Schlagersänger, die denken, sie wären ‚King of the World‘“, „verzweifelte, gefeuerte ‚Köln 112‘-Schauspieler“ oder „‘Temptation Island‘-Dichter/in mit Hoffnung, das Image wieder aufzubessern“ macht sie auf Instagram deutlich, was sie vom Cast der Staffel hält.

Sie lässt es sich darüber hinaus auch nicht nehmen, einen Promiflash-Artikel zum Sommerhaus-Start auf Instagram zu kommentieren. „Wenn ihr dachtet, die Nummer zwischen Andrej Mangold und Kubilay Özdemir wäre schon unter aller Sau, dann wartet mal ab, wie Menschen drauf sind“, spielt sie auf einen hitzigen Moment einer früheren Staffel an. 2020 eskalierte ein Streit zwischen dem ehemaligen Bachelor Andrej (36) und dem Unternehmer Kubi (42), dem damaligen Partner von TV-Sternchen Georgina Fleur (33). Der lautstarke Zoff gipfelte darin, dass der 42-Jährige dem Rosenkavalier direkt ins Gesicht spuckte.

Gerät die Situation aus dem Ruder? Angeblich zieht ein Ersatzpaar ins „Sommerhaus der Stars“

Doch damit nicht genug: Unter einem Instagram-Beitrag von RTL liefert sich Walentina darüber hinaus auch einen virtuellen Streit mit Justine Dippl (34). Die Ex von DSDS-Star Joey Heindle (30) wird 2023 ebenfalls im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen sein. „Müll bleibt Müll! Gut, dass Joey es so früh gesehen hat“, stichelt Walentina in den Kommentaren gegen die 34-Jährige. Doch Justine lässt den Angriff nicht auf sich sitzen: „Ach, und der Müll hat gerade einen Anruf bekommen: Der Filmemacher von ‚Shrek‘ hat sich gerade gemeldet, sie vermissen den Esel“, holt sie zum Gegenschlag aus.

2020 spuckte Kubilay Özdemir im „Sommerhaus der Stars“ den ehemaligen Bachelor Andrej Mangold an. Laut der diesjährigen Kandidatin Walentina Doronina wird es in der neuen Staffel noch heftigere Szenen zu sehen geben. Sie ätzt im Netz gegen ihre Konkurrenten. © Instagram/walentinadoroninaofficial & RTL+

Berichten zufolge ist die Situation dieses Jahr dermaßen eskaliert, dass ein Teilnehmer-Paar ausgetauscht werden musste: Angeblich sollen Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) im Laufe der Staffel als Ersatz ins „Sommerhaus der Stars“ gezogen sein. Verwendete Quellen: Instagram/walentinadoroninaofficial; Instagram/promiflash; Instagram/dassommerhausderstars.rtl