„Rúrik-Rumgelechze“: Amira Pocher total genervt über Umgang mit „Let‘s Dance“-Star

Von: Alica Plate

Amira Pocher hat die Nase voll - TV-Moderatorin sauer, dass Rúrik Gíslason auf sein Aussehen reduziert wird © RTL / Stefan Gregorowius

Amira Pocher ist genervt: Die diesjährige „Let‘s Dance“-Teilnehmerin kann nicht verstehen, wieso Rúrik Gíslason in der RTL-Show nur auf sein Aussehen reduziert wird. In ihrem Podcast erhebt sie schwere Vorwürfe gegen den Sender.

Seit dem 18. Februar fegt Amira Pocher (29) innerhalb der RTL-Show „Let‘s Dance“ über das Tanzparkett und räumte bereits in den ersten beiden Folgen ordentlich ab. Doch eine Sache scheint die TV-Moderatorin dabei extrem zu nerven, wie tz.de berichtet.

Amira Pocher extrem genervt von Umgang mit Rúrik Gíslason

Bereits vor Start kam es bei Let‘s Dance bereits zu Änderungen, die etlichen Teilnehmern sowie Fans der Show extrem entsetzte: Aufgrund einer Coronaerkrankung saß in der Auftaktfolge statt Joachim Llambi, Rúrik Gíslason (34) in der Jury. Auch für Amira Pocher ein ungewohnter Anblick.

Doch statt die Tatsache, dass jemand in der Jury sitzt, der eigentlich nicht ganz so viel Ahnung vom Tanzen hat, bringt die hübsche Brünette etwas ganz anderes zum Kochen: Der ihrer Meinung nach „respektlose Umgang“ mit dem Profifußballer.

Amira Pocher spricht im Podcast offen über Let‘s Dance

Denn Rúrik selbst hätte seinen Job extrem gut gemacht, wie Amira Pocher in ihrem Podcast verkündet: „Rúrik hat das ja total sympathisch gemacht und hat von Anfang an gesagt: ‚Ich bin nicht hier, um eure Leistung zu bewerten‘“, so die 29-Jährige im Gespräch mit Oliver Pocher. Dennoch würde sie eine Sache extrem zum Kochen bringen:

„Eine ganz andere Sache geht mir einfach so enorm auf die Nerven: Dieses Rumgelechzte nach dem Rúrik. Ist das nicht total respektlos, wenn der Ehemann daneben steht? Da steht Valentin Lusin und dann wird zu Renata gesagt: ‚Na, wie ist es mit dem heißen, tollen, sexy Rúrik, dass du mit dem noch mal tanzt?‘“, gibt die TV-Moderatorin ihrem Mann im Podcast zu verstehen.

Let‘s Dance: Amira Pocher genervt

Anschließend fasst sie die erste Folge der RTL-Show nochmal für ihre Fans zusammen: „Die Anmoderation fängt so an, die Abmoderation, es dreht sich alles nur um Rúriks Optik. Dass er sympathisch, talentiert, wirklich ein guter Tänzer ist, wird gar nicht thematisiert. Wäre das eine Frau, wäre das wieder Sexismus und das meine Freunde, ist das Problem der heutigen Gesellschaft. Es wird viel zu sehr geguckt und vieles wird einfach vergessen, weil sich so krass auf eine Sache fokussiert wird.“

Und fügt hinzu: „Jetzt ist das kein Sexismus, wenn die Mädels dahinschmelzen und nur über die Optik von Rúrik geschwärmt wird. Was du sagst, ist scheißegal, Hauptsache, du siehst geil aus. Macht das ein Mann bei einer Frau wäre es schon wieder ein Hashtag bei Twitter und Cancel Culture. Von daher finde ich, man muss da auch eine gerade Linie ziehen.“

Ob sich der Sender Amiras Aussagen zu Herzen nehmen wird? Wir sind gespannt! Ihre Message ist auf jeden Fall eindeutig.

Auch einige Zuschauer erhoben schwere Vorwürfe gegen den Sender. Der Grund: Mathias Mester soll ihrer Meinung nach Bonuspunkte erhalten haben.

Verwendete Quellen: Podcast - Die Pochers hier!