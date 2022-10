Stefan Mross auf Intensivstation: Wette bei „Immer wieder sonntags“ endete in Katastrophe

Von: Matthias Kernstock

Schlagerfans macht diese Geschichte aus 2014 bis heute sprachlos: Stefan Mroos (44) brach während der ARD-Liveshow „Immer wieder sonntags“ wegen einer Currywurst-Wette von Marc Pircher zusammen und musste ins Krankenhaus. Kollege Guido Cantz (48) musste die Sendung übernehmen.

Rust - Liebe Leser: Dieser Text ist alt. Aufgrund der großen Beliebtheit in den Sozialen Medien haben wir ihn für Sie wieder aus dem Archiv geholt. Im August 2014 musste der damals 38-jährige Moderator Stefan Mross schmerzhaft feststellen, dass er eine besonders dumme Currywurst-Wette angenommen hatte. Nachdem er mehrere äußerst scharfe Currywurst-Stückchen mit Chili-Sauce gegessen hatte, kollabierte der Mann von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschak auf der Bühne - live in der ARD.

Schlagerstar Stefan Mross lässt sich von Kollegen provozieren, zeigt ihm den Vogel

Es hätte ein schöner Tag auf der „Immer wieder sonntags“-Bühne am 10. August 2014 werden können. Doch trotz Sonne und gut gelauntem Publikum kam alles anders. TV-Moderator und Schlagerstar Stefan Mross testete beim Scoville-Test den Schärfegrad unterschiedlicher handelsüblicher Currywurstsaucen. Von Stufe 1 (wenig scharf) bis Stufe 10 (ultra scharf) standen verschiedene Currywürste mit Chili-Sauce auf einer kleinen Theke auf der Bühne. Mross sollte fünf scharfe Saucen schaffen - so lautete die Herausforderung, die Volksmusiker Marc Pircher lautstark verkündete.

Stefan Mross nahm bei „Immer wieder sonntags“ in der ARD eine irre Currywurst-Wette an, obwohl er anfangs skeptisch war. © Screenshot YouTube

Anfangs zögerte der Trompeter aus dem bayerischen Traunstein noch, ließ sich dann aber von seinem Kollegen provozieren, denn: Stefan Mross trat gegen den amtierenden Weltmeister im Schärfe-Essen an. Marc Pircher versuchte Mross penetrant zu Höchstleistungen anzuspornen. Hier eine Auswahl seiner Sprüche live in der ARD:

„Nur Memmen beginnen bei Stufe 1“

„Komm mach, fang bei Stufe 4 an“

„Da steht der Sanitäter, falls es Dir nicht gut gehen sollte (Mross zeigt ihm darauf hin den Vogel)

„Applaus für Stefan, der schafft das“

Schlagerstar Stefan Mross bricht bei Liveshow zusammen - Sanitäter müssen anrücken

Schließlich lässt sich Schlagerstar Stefan Mross von Marc Pircher bequatschen und beginnt bei Stufe 4, kostet dann die erste Currywurst. Als ihn der Weltmeister fragt „Und?“, antwortet Mross bereits sichtlich genervt „Leck mich am A***“ und „ihr habt doch einen Vogel“. Was zunächst noch vom Publikum mit einem breiten Gelächter als lustig wahrgenommen wird, schwankt schnell über in eine dramatische Live-Situation: Stefan Mross kostet direkt nacheinander Currywürste der Schärfe-Stufen 2, 3 und 7.

Stefan Mross (l.) zeigt seinem Kollegen Marc Pircher den Vogel, als der ihn aufforderte, Schärfestufe 10 zu versuchen. Er tat es tatsächlich. © Screenshot YouTube

Damit nicht genug: Noch mit vollem Mund steckt sich Stefan Mross die Currywurst der Stufe 6, danach sogar der Stufe 10 zwischen die Backen. Bereits jetzt stützt sich Stefan Mross mit beiden Armen auf der Theke ab, atmet schwer. „Weißt was: Erhol Du Dich, ich singe mein Lied“, moderiert Marc Pircher die bereits heikle Situation weg.

Stefan Mross isst Currywurst-Sauce der Stufe 10 und muss sich übergeben

Danach bespaßt Marc Pircher das immer noch bestens gelaunte ARD-Publikum. Als der Volksmusiker fertig ist, herrscht eisige Stille bei „Immer wieder sonntags“. Keine Moderation mehr. Die Kamera fährt lange über das Publikum, zeigt die Zuschauer, aber nicht Stefan Mross. Der ist hinter der Bühne kollabiert, muss von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht werden. „Verstehen Sie Spaß“-Moderator Guido Cantz, der als Gast in der Sendung ist, muss spontan die Sendung weiter moderieren.

Stefan Mross nahm bei „Immer wieder sonntags“ in der ARD eine irre Currywurst-Wette an - und brach zusammen. © Screenshot YouTube

Stefan Mross nach seinem Kollaps auf der Bühne: „Mir gings wirklich sauschlecht“

Was keiner der Zuschauer zu diesem Zeitpunkt wusste: Die gesundheitliche Situation des Moderators war kritisch. „Mir ging es wirklich sauschlecht, weil ich anscheinend allergisch auf das scharfe Zeug reagiert habe“, ließ der Sänger seine Fans später wissen, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Stefan Mross sagte gegenüber stern.de, er habe sich hinter der Bühne übergeben müssen, dann sei ihm schwarz vor Augen geworden. Der Notarzt konnte seinen Blutdruck trotz Spritzen nicht senken. Er sei mit Blaulicht auf die Intensivstation gebracht worden, berichtete spon.de. Nach seinem Kollaps musste der Schlagerstar viel Häme im Netz einstecken. Selbst die ARD veröffentlichte das Currywurst-Video nochmals im Netz und verbreitete den wohl schlimmsten TV-Moment von Stefan Mross bei Twitter. „Jetzt kann ich Gott sei Dank wieder darüber lachen“, so Stefan Mross.

Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags, stern.de, spon.de