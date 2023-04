Santiano mit großer Ankündigung: Song-Premiere in der „Giovanni Zarrella Show“?

Santiano melden sich zu ihrem zehnjährigen Jubiläum mit einer neuen Single zurück. Bei Giovanni Zarrella wird der Song Premiere feiern.

Berlin – Santiano-Fans dürfen gespannt sein! Endlich meldet sich die Band aus dem hohen Norden mit einer neuen Single zurück. In einer Story auf dem offiziellen Instagram-Account der „Giovanni Zarrella Show“ kündigten die Schlager-Stars an, ihr neues Lied erstmals in der kommenden Ausgabe der beliebten ZDF-Sendung zu präsentieren. Genauere Details zu ihrem neuen Werk gaben die Seemänner noch nicht bekannt. Fest steht jedoch: Die Single kommt gerade pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum der fünfköpfigen Truppe.

Fans von Santiano sollten die kommende Folge der „Giovanni Zarrella Show“ am 22. April also keinesfalls verpassen. Erstmals wird das ZDF-Format live aus Berlin ausgestrahlt, nachdem vorherige Ausgaben bisher stets in Fernsehstudios bei Offenburg aufgezeichnet wurden. Neben Santiano wird Gastgeber Giovanni Zarrella (45) außerdem zahlreiche weitere Stars auf seiner Bühne begrüßen.

Santiano freuen sich auf die TV-Premiere ihrer neuen Single bei Giovanni Zarrella

Seit ihrer Erstausstrahlung ist die „Giovanni Zarrella Show“ ein echter Erfolgsgarant im ZDF. Kein Wunder also, dass Santiano sich dazu entschlossen haben, ihre neue Single genau in dieser TV-Sendung erstmals live vor Publikum zu präsentieren. In einer aktuellen Story auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats kündigten die Bandmitglieder Björn Both (58) und Axel Stosberg (55) an: „Ihr könnt sicher sein, wir haben etwas ganz, ganz neues — mit richtig heißer Nadel gestrickt. Ihr seid die ersten, die es zu hören kriegen. Premiere bei der ‚Giovanni Zarrella Show‘.“

Neben Santiano werden außerdem Schlagerlegende Howard Carpendale (77), Ben Zucker (39), Oli P (44), Maite Kelly (43) und Nachwuchssängerin Marie Reim (22) sowie zahlreiche weitere Stars aus der TV- und Musikbranche zu Gast sein. Los geht es mit der neuen Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ am kommenden Samstag, den 22. April um 20:15 Uhr im ZDF.