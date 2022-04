Kann Sarah Engels DSDS noch retten? Ex-Kandidatin sitzt mit Florian Silbereisen in der Jury

Von: Julia Hanigk

Teilen

Sarah Engels stand 2011 im DSDS-Finale. Nun kehrt sie zu der Show zurück. In der zweiten Liveshow sitzt sie in der Jury der RTL-Castingshow.

Köln – Sarah Engels (29) wurde einst durch die Castingsendung „Deutschland sucht den Superstar“ (hier alle News auf der Themenseite) berühmt. Sie belegte 2011 zwar „nur“ den zweiten Platz, fand in Sieger Pietro Lombardi dafür aber ihren ersten Ehemann. Jetzt kehrt sie zu dem RTL-Format zurück.

TV-Sendung Deutschland sucht den Superstar Sender RTLTelevision Erstausstrahlung 9. November 2002 Jury Florian Silbereisen, Ilse DeLange, Toby Gad

Sarah Engels stand 2011 im DSDS-Finale mit Pietro Lombardi

Elf Jahre ist es inzwischen schon her, dass Sarah Engels (hier alle Infos über die Sängerin) bei DSDS im Finale stand. Arm in Arm mit Pietro Lombardi (29) warteten die beiden damals auf die Entscheidung.

In der ersten Liveshow war Thomas Anders (59) zu Gast in der Jury – das vierte Mitglied wird jede Liveshow mit einem anderen Gast besetzt. In der nun zweiten Liveshow obliegt die Entscheidung über das Weiterkommen der Nachwuchstalente ganz dem Publikum. Sie stimmen mit Anrufen und SMS ab.

DSDS-Finale 2011: Sarah Engels und Pietro Lombardi am 08.05.2011 © Rolf Vennenbernd/dpa

Kann Sarah Engels DSDS noch retten? Ex-Kandidatin sitzt mit Florian Silbereisen in der Jury

Dieses Gefühl, vor einer Jury zu singen und auf der Bühne stehend zu bangen, wie die Zuschauer wohl entschieden haben, kennt die 29-Jährige ganz genau. Nun wechselt die Musikerin die Seiten und wird hinter dem Jurypult neben Ilse DeLange (44), Florian Silbereisen (40) und Toby Gad (54) Platz nehmen.

Zwei Staffeln lang saß bereits ihr Ex-Mann Pietro Lombardi in der DSDS-Jury, damals noch neben Dieter Bohlen (68). Sarah Engels hat aber ebenfalls schon Juryerfahrung: Sie war bei „Das Supertalent“ als Jurymitglied zu sehen.

„Zu 100 Prozent“: Sarah Engels sprach auf Instagram schon über eine DSDS-Rückkehr

Die Mega-News über das Comeback veröffentlichte der Sender RTL am Mittwoch (20. April 2022). Die Liveshow mit Engels wird dann am Samstag, 23. April, ab 20.15 Uhr zu sehen sein.

Die Sängerin hat sich bisher zwar noch nicht selbst dazu geäußert, zuvor heizte Sarah Engels die Spekulationen via einer Instagram-Fragerunde selbst an. Dort fragte ein Fan: „Zu wie viel Prozent würdest du wieder zu DSDS gehen als Jurorin?“ Engels antwortete: „Zu 100 Prozent – mal sehen, was die Zukunft so bringt“.

„Habe die noch nicht bekommen“: DSDS-Emine wartet noch auf ihre goldene CD von Juror Toby Gad

DSDS-Kandidatin Emine Knapczyk bekam im Casting von Juror Toby Gad die begehrte „Goldene CD“, ein Freifahrtschein in den Recall. Leider endete ihre DSDS-Reise. Die 19-Jährige bekam ihre goldene CD von DSDS aber immer noch nicht, wie sie auf Instagram jetzt erzählte. Verwendete Quellen: RTL; dpa; instagram.com/sarellax3