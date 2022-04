Sarah Engels bald bei DSDS in der Jury? „Mal sehen, was die Zukunft bringt“

Von: Julia Hanigk

Sarah Engels wurde durch die RTL-Castingsendung „DSDS“ berühmt. Dazu beantwortete sie jetzt eine Fan-Frage auf Instagram. Sie würde gerne als Jurymitglied zurückkehren.

Köln - Sarah Engels (hier alle News auf der Themenseite) hat derzeit als Zweifachmami alle Hände voll zu tun. Baby Solea fordert volle Aufmerksamkeit und auch die überschüssigen Pfunde will Sarah Engels (29) wieder loswerden. Ein großes TV-Projekt steht da gerade nicht an - in einer Fragerunde lässt sie die Fans aber hoffen.

Name Sarah Engels Geboren 15. Oktober 1992 Kinder Solea Liana Engels, Alessio Lombardi-Engels Ehepartner Julian Engels (verh. 2021), Pietro Lombardi (verh. 2013–2019)

Sarah Engels wurde durch DSDS bekannt und hat auch schon Jury-Erfahrung

Dass Sarah Engels vor der Kamera stehen kann, bewies die Sängerin schon in zahlreichen Formaten. Ob als Kandidatin bei mehreren Sendungen, im Reality-TV-Format über ihr Leben oder als Schauspielerin in einer Filmhauptrolle. Nun überlegt die Musikerin scheinbar, zu dem Castingformat zurückzukehren, durch das sie berühmt wurde: DSDS.

Insgesamt dreimal nahm sie an der RTL-Show teil, bis sie 2011 schließlich Zweitplatzierte nach ihrem damaligen Freund, Pietro Lombardi (29), wurde. Seitdem verbindet sowohl sie als auch Pietro eine Freundschaft zum Jury-Urgestein Dieter Bohlen (68).

Sarah Engels verrät in ihrer Instagram-Story, dass sie auch in die DSDS-Jury gehen würde. © Screenshot Instagram/Sarah Engels; RTL/Stefan Gregorowius

So kam es wohl auch, dass Pietro Lombardi bereits neben seinem Entdecker in der DSDS-Jury saß und Sarah Engels neben Bohlen in der „Supertalent“-Jury. Inzwischen ist Dieter Bohlen zwar in keinem der Formate mehr zu sehen. Doch Sarah Engels würde wohl trotzdem gerne als Jurymitglied zu DSDS zurückkehren, wie sie in einer Instagramstory bekannt gab.

Dort fragte ein Fan: „Zu wie viel Prozent würdest du wieder zu DSDS gehen als Jurorin?“ Engels antwortete: „Zu 100 Prozent - mal sehen, was die Zukunft so bringt“.

Sarah Engels könnte sich auch Rückkehr zu „Let‘s Dance“ vorstellen

Es ist aber nicht die einzige TV-Show, nach der Sarah Engels von ihren Fans gefragt wird. Die Instagram-Follower würden die 29-Jährige wohl auch gerne noch einmal bei „Let‘s Dance“ sehen. Sie belegte mit ihrem Partner Robert Beitsch dort 2019 den zweiten Platz.

Engels Antwort: „85 Prozent. Es hat mir damals richtig viel Spaß gemacht, außerdem hätte [ich](Anm.d.Red.) da noch etwas klarzustellen.“ Bisher war es allerdings nicht möglich, zweimal an der RTL-Tanzshow teilzunehmen.

Sarah und Julian Engels gönnen sich einen Dateabend: „Erstes Mal nach vier Monaten“

Kürzlich gönnte sich Sarah Engels eine Pause vom Leben als Zweifachmama. Mit ihrem Mann Julian verbrachte sie eine „Datenight“, während Tochter Solea bei der Patentante war. Verwendete Quellen: dpa, RTL, instagram.com/sarellax3