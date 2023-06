„Du bist hier die Ratte“: Sarah Knappik wird bei „Kampf der Realitystars“ zur Zielscheibe

Sarah Knappik wird bei „Kampf der Realitystars“ zur Zielscheibe © RTL+

Sarah Knappik sorgt bei „Kampf der Realitystars“ für ordentlich Zoff unter den Promis. Besonders TV-Sternchen Emmy Russ ist sauer.

Bei „Kampf der Realitystars“ geht es ans Eingemachte! Im Halbfinale der RTLZWEI-Show fahren die Kandidaten die Krallen aus. Im Zentrum der Streitigkeiten steht Ex-GNTM-Model Sarah Knappik (36). Dabei fing die neunte Folge eigentlich ganz friedlich an: Die Reality-TV-Darstellerin zauberte für ihre Mitstreiter Pfannkuchen. Mit der Stärkung im Bauch ging es anschließend zum Ratespiel an den thailändischen Strand. Beim Klatsch-und-Tratsch-Quiz verlor Sarahs Team und musste sich rote Nominierungsstirnbänder umbinden. Bei der nächsten Stunde der Wahrheit könnten sie somit rausfliegen.

Dann wurde den fünf Verlierern allerdings ein unmoralisches Angebot gemacht: Sie konnten ihre Nominierungsbänder gegen Opfergaben wie die Koffer, Betten oder Luxusgüter der Kandidaten tauschen. Der Gewinner durfte seine Nominierung außerdem an einen anderen Promi weitergeben. Einzig Sarah und Bernd Kieckhäben (33) entschieden sich dafür, ihren Mitstreitern Gegenstände wegzunehmen. Sarah setzte sogar zwölf Opfergaben und gewann.

Sarah Knappik wird fertiggemacht: „Wie kann ein Mensch so eklig sein?“

Damit verscherzte es sich die Ex-Dschungelcamperin aber gründlich mit ihren Kollegen Matthias Mangiapane (39) und Emmy Russ (24). „Du bist hier die Ratte, du verkaufst jeden. Jeden verkaufst du. Ich würde mich schämen, Sarah“, wütete Matthias. Emmy legte sogar noch eine Schippe drauf und schrie: „Wie konntest du das tun? Du weißt, wie wichtig mir mein Koffer ist. [...] Das ist das Falscheste, das hier bisher jemand gemacht hat.“

Der Streit eskalierte weiter, als Sarah ihr Nominierungsband ausgerechnet an Emmy abgab. Das Erotik-Model geriet völlig außer sich und warf Sarah das Band vor die Füße. „Wie kann ein Mensch so eklig sein?“, schluchzte sie. Bernd appellierte an die beiden Frauen, wie „erwachsene Menschen“ miteinander umzugehen – ohne Erfolg.

Schließlich folgte eine überraschende Wende: Emmy gewann gemeinsam mit Eva Benetatou (31) ein weiteres Spiel. Als Belohnung durfte sie ihre Nominierung weiterreichen. „Die Gerechtigkeit siegt. Ich kann’s nicht fassen, dass das gerade passieren darf. Karma is a bitch! Du bist nominiert, Sarah!“, frohlockte die Reality-TV-Bekanntheit. „Blöd gelaufen, würde ich sagen.“ Verwendete Quellen: RTL / „Kampf der Realitystars“, Staffel 4 Folge 9