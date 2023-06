Sat.1 holt „Jeopardy“ und „Pyramide“ zurück ins TV

Teilen

Sat.1 strahlt im Juli und August zwei Kult-Formate aus: „Jeopardy“ und „Die Pyramide“ kommen zurück ins TV.

Zwei beliebte Sendungen werden wiederbelebt und kommen zurück ins Fernsehen. Der TV-Sender Sat.1 strahlte bereits im Februar die erste Runde der „Sat.1 Kult-Show-Wochen“ aus. Nun geht es bald weiter. Für die Kult-Show „Die Pyramide“ wurden neue Folgen produziert, die am 19.Juli um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Und auch „Jeopardy“ ist ab dem 9. August wieder zurück.

In „Die Pyramide“ sind einige Prominente vertreten: Moderiert wird das Format von niemand geringerem als Jörg Pilawa (57). Unter anderem können die Zuschauer in der ersten Folge mit Andrea Kiewel (58), Pierre M. Krause (46), Amira Pocher (30) und Oliver Pocher (45) beim „Sprach- und Körpereinsatz“ im TV mitfiebern. Dabei sollen die Gäste ihrem jeweiligen Teampartner in nur 30 Sekunden sieben Wörter erklären. Den Gewinner erwarten in der Show bis zu 22.000 Euro.

„Jeopardy“ und „Pyramide“ kommen zurück! © Sat.1/Willi Weber

Von jedem Format gibt es insgesamt 3 Folgen

Die Gäste in der zweiten Show sind Verona Pooth (55), Panagiota Petridou (43), Ralf Schmitz (48) und Wotan Wilke Möhring (56), Simone Thomalla (58), Ruth Moschner (47), Tom Beck (45) und Bastian Bielendorfer (39). Und auch „Jeopardy!“ kommt mit neuen Folgen zurück – mit Moderatorin Ruth Moschner (47). In dieser Quizshow müssen die Gäste für vorhandene Antworten die entsprechenden Fragen finden.