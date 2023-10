Nur einer darf zu „Promi Big Brother“: „Bachelor“-Pärchen kämpft um Einzug in Sat.1-Show

2023 gibt es eine Wildcard für den Einzug ins „Promi Big Brother“-Haus. Auch Marco Cerullo und Christina Grass möchten sich qualifizieren.

München – Das Promi-Paar Marco Cerullo (34) und Christina Grass (35) kämpfen um einen Platz im „Promi Big Brother“-Haus. Auf Instagram gab Sat.1 bekannt, welche Kandidaten um eine Wildcard für den Einzug kämpfen dürfen. Die beiden Ex-Bachelor-Kandidaten sind dabei, doch sie treten gegeneinander an, denn es gibt nur ein begehrtes Ticket.

„Promi Big Brother“: Neun potenzielle Kandidaten kämpfen um die Wildcard

Marco Cerullo und Christina Grass haben sich bei „Bachelor in Paradise“ im Jahr 2019 kennengelernt. Nur wenige Monate danach machte er seiner Angebeteten einen Heiratsantrag. Doch die Verlobung wurde schnell wieder aufgelöst und es kam zu einer kurzen Beziehungspause. Allerdings konnten die beiden nicht lange ohne einander leben: Mittlerweile sind sie wieder glücklich vereint. Ihr neuestes Projekt ist ein gemeinsames Eigenheim.

Ob einer der beiden den Platz im Haus des „großen Bruders“ ergattern kann, bleibt abzuwarten. Am 7. November kann die Qualifikation für die Wildcard live auf Joyn beobachtet werden. Neben dem „Bachelor“-Pärchen ist unter anderem Reality-Star Matze Höhn (26), Youtuber Marco Strecker (21) und Tiktok-Bekanntheit Sophie Reintjes (25) mit am Start. Peter Klein und Yeliz Koc haben bereits jetzt einen sicheren Platz im Container.

Peter Klein drückt vor „Promi Big Brother“ die Schulbank. Das Studienfach: seine Kontrahenten. Ab dem 20. November wird der Ex von Iris Klein (56) in dem Reality-Format zu sehen sein – und warum mitmachen, wenn man nicht gewinnen will? Das zumindest scheint Peter Kleins Devise zu sein, der sich aktuell intensiv auf seine Teilnahme vorbereitet. Verwendete Quellen: Instagram