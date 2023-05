Vorerst kein „Höhle der Löwen“ mehr: Judith Williams geht zu Sat.1

Fans des VOX-Formats „Die Höhle der Löwen“ müssen zwei Staffeln lang auf die Investorin Judith Williams verzichten. Diese ist dafür aber in einem neuen Format auf Sat.1 zu sehen.

Köln - Judith Williams (51) verkündete, aus familiären Gründen kürzertreten zu wollen. In der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“, für die die Investorin am meisten bekannt ist, setzte sie deshalb für eine Weile aus. In den Staffeln, die im Herbst 2023 und Frühjahr 2024 ausgestrahlt werden, wird die Unternehmerin fehlen. Dafür wird Judith Williams aber auf Sat.1 zu sehen sein.

„Judith Williams‘ großes Job-Experiment“ geht an den Start

Eigentlich kennt man Judith Williams auf ihrem Investoren-Sessel in der VOX-Gründershow. Dort zeigte sie sich stets als Geschäftsfrau, aber auch von ihrer menschlichen Seite. So berichtete Judith Williams in „Die Höhle der Löwen“ sogar von ihren Stillproblemen. Um ihrer krebskranken Mutter beizustehen, pausiert sie aber. Trotzdem ist die 51-Jährige bald wieder im TV: Für Sat.1 drehte die gebürtige Münchnerin „Judith Williams‘ großes Job-Experiment“, wie DWDL.de erfahren hat.

„Judith Williams‘ großes Job-Experiment“ soll bisher nur der Arbeitstitel der Sendung sein. Doch worum geht es? Das Factual-Format begleitet Menschen, die in ihrer Arbeit unzufrieden sind und sich auf die Suche nach einem neuen machen. Dabei werden sie von keiner Geringeren als Judith Williams unterstützt. Auch professionelle Jobcoaches werden den Arbeitssuchenden zur Seite stehen. Basierend auf Potenzial-Analysen im Laufe verschiedener Coachings, wählen die Coaches unter Berücksichtigung von Qualifikation und den Vorstellungen der Protagonisten, einen neuen Job. Die Kandidaten wissen nicht, welcher das sein wird, müssen dann aber blind entscheiden, ob sie ihre bisherige Stelle dafür kündigen wollen.

Judith Williams war Opernsängerin Schon mit vier Jahren stand Judith Williams auf der Bühne und studierte schließlich klassischen Gesang und Ballett in London. Damit trat sie in die Fußstapfen ihres Vaters – der US-amerikanisch-deutsche Opernsänger Daniel Lewis Williams. Als Sopranistin trat auch Judith Williams in ganz Europa auf. Mitte der Neunziger musste sie ihre Karriere allerdings beenden. Der Grund: Ein gutartiger Tumor musste mit Hormonen behandelt werden, wodurch sich ihre Stimme veränderte.

Judith Williams kann in ihrer Heimat München drehen

Für Judith Williams kommt das Ganze mit einem Riesenvorteil. Während „Die Höhle der Löwen“ in Köln gedreht wird, soll das neue Format von RedSeven Entertainment am Standort München produziert werden. Als ortsansässige Münchnerin dürfte sich Williams somit eine Menge Zeit sparen.

Bei ihren DHDL-Kollegen geht es derweil wie gewohnt heiß her. Vor wenigen Folgen sorgte eine Gründerin für einen besonders erstaunlichen Auftritt in der Show. Obwohl die Start-up-Unternehmerin nur 50 Euro Umsatz vorweisen konnte, verließ sie „Die Höhle der Löwen“ mit einem Deal. Verwendete Quellen: DWDL.de