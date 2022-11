Sat.1 gibt sieben Big-Brother-Kandidaten bekannt: Kult-Fußballkommentator dabei

Von: Lukas Einkammerer

„Promi Big Brother“ feiert am 18. November 2022 großes Jubiläum. Für die zehnte Staffel der beliebten Reality-Show hat sich Sat.1 deshalb einige bekannte Gäste ins Boot geholt. Die ersten sieben Teilnehmer stehen bereits fest.

Köln – Wie die Zeit vergeht. Seit zehn Jahren lädt Sat.1 bereits mehr oder weniger namhafte Gäste in den Container bei „Promi Big Brother“ ein und sorgt mit jeder Staffel für große Unterhaltung – und großes Drama. Unter den wachsamen Augen des „großen Bruders“ und Moderatoren-Duo Jochen Schropp (43) und Marlene Lufen (51) stellen sich die Bewohner harten Aufgaben und bangen stets um den Rausschmiss und das Ende ihres Traums vom Reality-TV-Ruhm.

Hochkarätiger als sonst: Sat.1 verkündet die ersten sieben „Promi Big Brother“-Teilnehmer

Während das erfolgreiche Reality-Format in den letzten Jahren besetzungstechnisch etwas nachgelassen hat, scheint man für den zehnten Geburtstag zumindest teilweise wieder auf größere Namen zu setzen. Denn neben Box-Manager Rainer Gottwald (56) und „Love Island“-Champion Jennifer Iglesias (24) ziehen mit DSDS-Kultkandidat Menderes Bağcı (37), Imitator Jörg Knör (63), Nu Pagadi-Sängerin Doreen Steinert (36) und Reality-Legende Micaela Schäfer (39) am 18. November vier TV-Urgesteine in die bunte Wohngemeinschaft ein.

„Promi Big Brother“ 2022 - Diese Promis haben bereits zugesagt:

Micaela Schäfer : Model, Kanidatin bei „Germany‘s Next Topmodel“ 2006 und „Big Brother“ 2010

: Model, Kanidatin bei „Germany‘s Next Topmodel“ 2006 und „Big Brother“ 2010 Menderes Bağcı : Kultkandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“

: Kultkandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ Doreen Steinert : „Popstars“-Teilnehmerin, Sängerin von Nu Pagadi und Ex-Freundin von Rapper Sido (41)

: „Popstars“-Teilnehmerin, Sängerin von Nu Pagadi und Ex-Freundin von Rapper Sido (41) Jörg Knör : Stimmenimitator und Comedian

: Stimmenimitator und Comedian Rainer Gottwald : Box-Manager und ehemaliger deutscher Kickbox-Meister

: Box-Manager und ehemaliger deutscher Kickbox-Meister Jennifer Iglesias : Siegerin bei „Love Island“ 2022

: Siegerin bei „Love Island“ 2022 Jörg Dahlmann: Ehemaliger Sky-Fußballkommentator

Zu den sechs Namen, die der Sender in den sozialen Medien mithilfe bunt gestalteter Sammelkarten verkündete, gesellt sich auch ein siebter Stargast. Denn wie der Sat.1-Website zu entnehmen ist, stellt sich auch der ehemalige Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann (63) dem chaotischen Wettstreit. Bekannt dürfte er den meisten aus seiner Zeit bei Sky sein – die nach ein paar unglücklichen Kommentaren 2021 zu einem jähen Ende kam. Ob es ihm in der Promi-WG besser ergeht?

„Big Brother“: Ein weltweites Erfolgsrezept Wie auch viele andere Realityshows stammt „Big Brother“ aus den Niederlanden. Dort läuft das Format, das die bis dahin noch unbekannten Teilnehmer in einer geschlossenen Gemeinschaft gegeneinander antreten lässt, seit 1999. Inzwischen finden sich in aller Welt Ableger, wie etwa das äußerst erfolgreiche „Celebrity Big Brother“, das für „Promi Big Brother“ als Vorlage diente. Der Name der Sendung basiert auf dem Konzept des „großen Bruders“ aus dem dystopischen Roman „1984“ des britischen Schriftstellers George Orwell – ein düsteres Omen für alle Mutigen, die sich in den Container wagen.

„Wer sind diese Leute?“: Fans reagieren gespalten auf „Promi Big Brother“-Besetzung

Nachdem die Gästeliste bei „Promi Big Brother“ in den letzten Staffeln bei Fans oft auf wenig Begeisterung stieß, fällt auch die Reaktion dieses Jahr eher mau aus. Zwar freuen sich viele auf Menderes und Micaela Schäfer, sonst ist aber eher Kopfschütteln als Jubelschreie zu vernehmen. „Wer um Himmels willen sind diese Leute?“, fragt sich ein Zuschauer bei Instagram, während eine andere enttäuscht schreibt: „Das ist also ein Teil eurer hochgelobten Jubiläumsstaffel? Herrje, ihr lernt echt nichts dazu.“

Wer wohl sonst noch ins Haus einzieht und sich den bohrenden Blicken des großen Bruders ergibt? Die Zuschauer vermuten immerhin schon, eine weitere prominente Mitstreiterin identifiziert zu haben. Denn Fans glauben, Sarah Engels (30) auf einem „Promi Big Brother"-Fotoschnipsel entdeckt zu haben.