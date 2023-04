„Schaltet alle ein“: Rapper Big N kehrt am Samstag zu DSDS in Liveshows zurück

Mit seinem Song „Let‘s Bounce“

Sein Song „Let’s Bounce“ löste bei den Castings eine Welle der Begeisterung bei Jury und Fans aus. Jetzt kehrt der bereits ausgeschiedene Rapper Big N zu DSDS zurück.

Köln - Obwohl er im Recall in Thailand ausgeschieden war, kehrt Rapper Big N in der zweiten Liveshow am kommenden Samstagabend (8. April, ab 20:15 Uhr bei RTL) zu „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zurück. Das hat er selbst mit einem Post bei Instagram verkündet. „Big N iz back! Meine Freunde, mein Traum wird wahr“, schreibt er zu einem Foto von sich, das ihn bei seinem ersten Auftritt während der Castings zeigt.

Big N war die DSDS-Jury eine „mega Bereicherung“

Zur Erinnerung: Big N performte dort für DSDS-Boss Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (30), Leony (25) und Katja Krasavice (26) seinen eigenen Song „Let’s Bounce“ – und begeisterte damit nicht nur die Jury, sondern auch das Netz. Umso mehr dürfte Fans nun die Nachricht freuen, dass Big N bei der nächsten Liveshow „Let’s Bounce“ auf der Bühne zum Besten geben wird. „Schaltet alle ein!“, so der Musiker.

Big N hatte es nach den Castings bis zum Auslandsrecall nach Thailand geschafft, flog dann allerdings raus. Für Katja Krasavice sei er eine „mega Bereicherung“ gewesen und auch Bohlen sei sich sicher: „Es wird dann eine Karriere, wenn er noch einen zweiten und dritten Song macht, der genau so gut ist.“

DSDS bekommt 21. Staffel

Letzteren Tipp nahm sich der Rapper prompt zu Herzen, seine zweite Single „Crazy“ ist bereits veröffentlich worden. RTL erzählt er im Interview, dass er bereits mehrere Interview-Anfragen bekommen habe und auch das Plattenlabel Universal habe ihm einen Vertrag angeboten. Seinen Job als Kundenberater stellt er derzeit hinten an, um sich vollends auf seine Musikkarriere zu fokussieren.

Aktuell läuft die nunmehr 20. Staffel von DSDS bei RTL. In der vergangenen ersten Liveshow am Samstag (1. April) verkündete Dieter Bohlen, dass es noch eine weitere Staffel geben wird. Auch eine Veränderung der Kultshow steht demnach an: Zukünftig können Talente aus allen Altersgruppen an dem Format teilnehmen. Alle ab 16 können zum DSDS-Casting kommen. „Bewerbt euch jetzt schon!“, sagte der 69-Jährige und eröffnete somit die Bewerbungsphase für die Überraschungsstaffel.

Voller Stolz verkündete Dieter Bohlen in der ersten Liveshow, dass DSDS mit einer 21. Staffel zurückkommt. Dabei konnte er sich einen Seitenhieb gegen Florian Silbereisen nicht verkneifen. Verwendete Quellen: instagram.com, rtl.de

