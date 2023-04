Schauspielerin von „In aller Freundschaft“ bekommt Hauptrolle bei GZSZ

Teilen

Laura Lippmann wird demnächst in der RTL-Serie GZSZ zu sehen sein. Soap-Fans kennen die Schauspielerin möglicherweise bereits.

Berlin – Laura Lippmann (33) hat einen großen Coup gelandet! Die Schauspielerin ist schon seit einigen Jahren im Geschäft, war bisher jedoch eher in kleineren Rollen zu sehen. Schon mehrfach stand Lippmann beispielsweise für die ARD-Seifenoper „In aller Freundschaft“ vor der Kamera. In der ersten Staffel der Krankenhausserie verkörperte sie die schwangere Nadine Ehlers und erst vergangenen Winter trat die gebürtige Leipzigerin erneut bei „In aller Freundschaft“ auf. Damals spielte sie Ella Mischke, eine Erzieherin, der nach einem schweren Unfall ihr rechtes Ohr amputiert wurde.

Für Soap-Fans ist Laura Lippmann dementsprechend kein unbeschriebenes Blatt. Umso passender, dass die Mittdreißigerin jetzt eine Hauptrolle in der wohl bekanntesten deutschen Vorabendserie ergattert hat. Schon bald wird Laura nämlich bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen sein. Über ihren Charakter Nicole Berger ist noch nicht viel bekannt, außer, dass die Neue sich sofort nach ihrer Ankunft im Kolle-Kiez verliebt. An wen hat Nicole Berger wohl ihr Herz verloren?

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Laura Lippmann bringt ein abgeschlossenes Schauspielstudium und Theatererfahrung mit

Auf Social Media freut sich Laura Lippmann über ihr neues Schauspielengagement. „Nun isses raus, endlich darf ich’s verraten“, schreibt sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Um für GZSZ vor der Kamera zu stehen, hat die TV-Darstellerin sogar ihre Heimat Leipzig hinter sich gelassen. Dort absolvierte sie zuvor ein Schauspielstudium und stand außerdem für den Leipziger „Tatort“ und das Fernsehformat „Soko Leipzig“ vor der Kamera. In den vergangenen Jahren konnte Lippmann darüber hinaus einiges an Theatererfahrung sammeln und wirkte mehrfach in öffentlich-rechtlichen TV-Spielfilmen mit.

Auf ihr kommendes Debüt im Privatfernsehen dürften Fans von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ also mehr als gespannt sein. Im Interview mit RTL verriet Laura Lippmann bereits, dass sie auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen gespannt sei und sich darauf freue „Nicole Bergers Geschichte zu erzählen.“ Ihre GZSZ-Premiere wird Laura in Folge 7783 am 9. Juni feiern.