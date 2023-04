Schauspielerin Sharon Battiste bei „Let's Dance“ raus

Sharon Battiste und Tanzpartner Christian Polanc sind aus der Sendung ausgeschieden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die 31-Jährige erzählte beim Freestyle die emotionale Geschichte von ihrem Kampf mit dem Haarausfall. Überzeugen konnte sie damit am Ende nicht.

Köln - Schauspielerin Sharon Battiste („Köln 50667“) hat in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Mit ihrem Freestyle konnte die 31-Jährige weder die Jury noch das Publikum überzeugen und schied daher aus.

Beim „Magic Moment“ galt es, einen besonderen Moment der eigenen Lebensgeschichte zu vertanzen. Battiste, die durch kreisrunden Haarausfall ihre früheren Locken verloren hat, hatte den Umgang mit der Krankheit als Thema ihres Tanzes gewählt. „Ich muss sagen, dass ich stolz auf mich bin“, sagte sie vor ihrem Auftritt. Der Weg dahin sei allerdings „nicht der leichteste“ gewesen.

24 Punkte gab es letztlich für den Freestyle, in dem Battiste und Tanzpartner Christian Polanc (44) Rumba, Paso Doble und Jive kombinierten - die niedrigste Punktzahl der ersten Runde. Zusätzliche Punkte konnte Battiste dann noch in der zweiten Runde ergattern, wo sie zum Bachata-Duell gegen Model Anna Ermakova (23) antrat. Der Wettkampf endete unentschieden auf hohem Niveau: Die Jury vergab an beide die Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Für Battiste, die 2022 bei RTL als „Bachelorette“ zu sehen war, reichte es am Ende dennoch nicht zum Weiterkommen.

Auch in der kommenden Sendung müssen die verbliebenen Paare jeweils zwei Tänze präsentieren. Nach Darbietungen der Teilnehmer zu Melodien aus Film und Fernsehen stehen Trio-Tänze an, wie Juror Joachim Llambi (58) ankündigte. Dabei wird jedes Paar durch einen zusätzlichen Profi unterstützt. Es gilt, die dritte Person so gut wie möglich in den Tanz einzubinden. dpa