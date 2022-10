Dieter Bohlen lacht über Vanessa Mais DSDS-Vorwürfe und schießt zurück

Von: Claire Weiss

Teilen

Vanessa Mai enthüllte in ihrer Biografie, wie schwer die Zeit bei DSDS gewesen sei. Wegen Dieter Bohlen habe sie sich weinend im Klo eingesperrt. Jetzt äußert sich der DSDS-Juryboss zu den Vorwürfen.

Köln - Dieter Bohlen (68) ist bekannt für seine fiesen Sprüche. Die einen würden sagen, sie sind unterhaltsam und frech. Andere empfinden sie eher als beleidigend - vor allem, wenn sie einen selbst treffen. Wie auch im Fall von Vanessa Mai (30).

Vanessa Mai erhebt schwere Vorwürfe gegen Dieter Bohlen

2016 saß die Schlagersängerin neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury. Sechs Jahre später packt sie nun über diese Zeit aus - in ihrer Biografie „I do it Mai way“. „Am dritten oder vierten Drehtag waren bei mir dann die Nerven durch. Als mich wieder irgendeine von Dieters Spitzen traf, schloss ich mich im Klo ein und heulte“, enthüllt die 30-Jährige.

Dieter Bohlen kann über die Schlagzeilen nur lachen. © IMAGO / STAR-MEDIA & Instagram/Dieter Bohlen & IMAGO / Future Image

Von der Toilette aus habe Vanessa Mai ihren Manager angerufen und „schluchzend“ gedroht, alles abzubrechen. Weil sie aber einen Vertrag mit RTL unterschrieben hatte, entschied sie sich, die DSDS-Dreharbeiten durchzuziehen.

Dieter Bohlen zurück bei DSDS Im letzten Jahr musste Dieter Bohlen bei DSDS aussetzen. RTL wollte „familienfreundlicher“ werden und verzichtete deshalb auf die fiesen Kommentare des ehemaligen „Modern Talking“-Stars. Nun ist er allerdings wieder zurück: für die Jubiläumsstaffel der Castingshow. Nach der 20. Ausgabe soll „Deutschland sucht den Superstar“ voraussichtlich abgesetzt werden.

Dieter Bohlen schießt zurück

Dieter Bohlen lassen diese Aussagen scheinbar aber völlig kalt. Er postet die Schlagzeile auch noch in seiner Instagram-Story und versieht sie mit einem Emoji, das Tränen lacht. Als wäre das nicht Statement genug, schreibt der DSDS-Juryboss: „Die Wahrheit: Als sie bei uns gesungen hat, haben Jeo (mein Toningenieur) und ich uns weinend im Klo eingeschlossen“.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

So schlecht kann Dieter Bohlen ihren Gesang aber gar nicht gefunden haben. Immerhin produzierte er ihr zweites Solo-Album. Die Schlagersängerin scheint derzeit einiges zu verarbeiten. Auch mit der Schlagerwelt rechnete Vanessa Mai kürzlich ab. Verwendete Quellen: BILD, „I do it Mai way“, Instagram/Dieter Bohlen