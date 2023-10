„Erkläre ich nicht“: Andrea Kiewel schimpft im Fernsehgarten wegen „Zugedröhnt“-Spruch

Im „Fernsehgarten on Tour“ war Simon Gosejohann neben Andrea Kiewel als Co-Moderator mit dabei. Ein Kommentar des Comedians passte Kiwi allerdings so gar nicht.

Hamburg – Am Sonntag (1. Oktober) meldete sich Andrea Kiewel (58) nicht wie gewohnt vom Lerchenberg, sondern aus Hamburg. Der reguläre „ZDF-Fernsehgarten“ ist beendet und nun präsentiert die Moderatorin den „Fernsehgarten on Tour“. Zum Auftakt der Special-Reihe bekam Kiwi Unterstützung von Comedian Simon Gosejohann (47). Dieser scheint die für das ZDF angemessene Wortwahl jedoch noch nicht verinnerlicht zu haben.

Unangebracht im ZDF: Andrea Kiewel ermahnt Co-Moderator Simon Gosejohann nach Spruch

Die 58-Jährige selbst ist bekannt dafür, gerne unbedacht darauf loszuplappern. Das führte unter anderem dazu, dass Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten geheime Details zur neuen „Promibacken“-Staffel spoilerte. Doch auch Simon Gosejohann machte einen Spruch, der Kiwi aufhorchen ließ.

Passend zu Hamburg war im „ZDF-Fernsehgarten“ dieses Mal „Notruf Hafenkante“ ein Thema. Tatsächlich konnte Simon Gosejohann bei dieser Gelegenheit berichten, dass er schon einmal in der Serie mitgespielt hat. „Ich war Pizzabote, leicht zugedröhnt und mehr weiß ich auch nicht mehr“, witzelte der Komiker. An einem Wort schien sich Kiwi allerdings zu stören. „Leicht zugedröhnt erkläre ich im ZDF um diese Uhrzeit nicht“, ermahnte sie ihren Kollegen und verbesserte: „Sagen wir mal so, es ging ihm nicht gut.“

„Fernsehgarten on Tour“ – wo wird gedreht? In diesem Jahr gastiert der „ZDF-Fernsehgarten“ in der Hansestadt Hamburg. Gedreht wird das TV-Spektakel im Fuldaer Beachclub. Zwei Sendungen werden auf den Landungsbrücken stattfinden. Naben der Live-Show am 1. Oktober wurde die zweite Ausgabe schon am 29. September aufgezeichnet und wird dann am 8. Oktober ausgestrahlt.

Auch Andrea Kiewel leistet sich im „ZDF-Fernsehgarten“ fragwürdige Aussage

Wenig später ließ sich jedoch auch Kiwi zu einem fragwürdigen Kommentar hinreißen. „Wer nicht schwarzgefahren ist als Kind und wer nicht manchmal einen Kaugummi geklaut hat, hatte keine Kindheit“, behauptete sie und brachte dieses Mal Gosejohann fast in Verlegenheit. Auf X, ehemals Twitter, kritisierte ein User direkt: „Erstens, wir Erwachsene wissen, was zugedröhnt heißt und zweitens. es schauen auch Kinder zu. Der Satz, wer als Kind keinen Kaugummi geklaut hat, war nie Kind, ist so daneben, wenn man weiß, wie viele Kinder heutzutage Ladendiebstahl begehen.“

Auch bei ihrem regulären Fernsehgarten-Abschluss lief für Andrea Kiewel einiges nicht nach Plan: Die PARTEI crashte die Live-Sendung und plant sogar schon den nächsten Angriff auf den „ZDF-Fernsehgarten“. Verwendete Quellen: ZDF; twitter.com