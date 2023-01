„Im Schlafanzug zur Schule“: Günther Jauch plaudert bei „Wer wird Millionär?“ über seine vier Töchter

Günther Jauch zeigt sich stets bedeckt, was sein Privatleben angeht. Bei „Wer wird Millionär?“ gibt der Moderator am Montagabend (23. Januar) nun aber ungewohnt viel über seine vier Töchter preis. Der 66-Jährige kommt aus dem Plaudern kaum heraus.

Köln - Bei „Wer wird Millionär?“ entlockt Günther Jauch (66) seinen Kandidaten nicht nur die Antworten auf knifflige Quizfragen, sondern auch gern mal die ein oder andere private Anekdote. Nur über sein eigenes Privatleben hüllt der RTL-Moderator sich in Schweigen. Bis jetzt zumindest.

„Wer wird Millionär?“-Moderator plaudert über seine vier Töchter

Von seiner Kandidatin möchte Günther Jauch für 2000 Euro folgendes wissen: „Was klingt zwar wie eine Aufforderung, ist aber im Handel unter der Bezeichnung bereits geerntet erhältlich?“ Zur Auswahl standen: A) Stichspargel, B) Sammelpilz, C) Schüttelpflaume oder D) Pflücksalat. Kandidatin Susanne Munzke hat genau wie Günther Jauch auch vier Töchter. Da ihre jüngste in einem Supermarkt jobbt, tippte die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin auf Antwortmöglichkeit D und lag damit vollkommen richtig.

Die jungen Damen heutzutage seien sehr „salatorientiert“, scherzte Günther Jauch. Auch bei ihm zu Hause herrsche dieses „Salatsyndrom“. Gegen seine vier Töchter und Ehefrai Thea sei er in der Unterzahl. Er selbst gestand, die Antwort nicht gekannt zu haben. „Ich bin auch nicht so der klassische Salateinkäufer“, so der Moderator. Das mache eher seine Frau.

Günther Jauch privat Sein Privatleben hält Günther Jauch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur Ehefrau Thea begleitet ihn hin und wieder auf Events. Über seine Töchter ist wenig bekannt. Die älteste heißt Svenja, ist mittlerweile 34 Jahre alt. Kristin ist zwei Jahre jünger. Zwei weitere Töchter hat Günther Jauch adoptiert. 1997 holten er und Thea die neunmonatige Katja aus einem Waisenhaus in Sibirien. Drei Jahre später kam Mascha zur Familie hinzu.

Günther Jauch war seinen Töchtern früher peinlich

Da hörte Günther Jauch aber längst noch nicht auf, aus dem Nähkästchen zu plaudern. „Finden Ihre Töchter Sie auch öfter peinlich?“, wollte er von seiner Kandidatin wissen. „Papa, du bist heute wieder so unwitzig“, sollen seine Töchter früher oft gesagt haben. Wenn er sie in die Schule gefahren hat, habe er sie „drei Ecken vorher schon rauslassen“ müssen. Warum er seinen Töchtern peinlich war, versteht der Moderator nicht. Folgende Frage, die er an Susanne Munzke richtete, dürfte aber einiges erklären: „Haben Sie die Kinder früher auch im Schlafanzug in die Schule gefahren?“

Erst kürzlich verplapperte sich Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“. Er verriet der RTL-Kandidatin versehentlich die richtige Antwort auf die 16.000-Euro-Frage. Verwendete Quellen: RTL+/Wer wird Millionär?, t-online.de