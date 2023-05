Andrea Kiewel fassungslos: „ZDF-Fernsehgarten“ Gäste stürmen die Bühne

Live im TV

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Erbas schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der„ZDF-Fernsehgarten“ geht endlich in eine neue Runde – und begann für Andrea Kiewel mit einer ganz und gar unerwarteten Überraschung: einem Live-Heiratsantrag.

Mainz – Auch in diesem Jahr sorgen Andrea Kiewel (57) und der „ZDF-Fernsehgarten“ zwischen Mai und September (läuft in der Regel zwischen 7. Mai - 24. September 2023, sonntags um 12:00 Uhr im ZDF) für beste Unterhaltung. Schon der Auftakt erwies sich als vielversprechend – und das nicht nur dank hochkarätiger Gäste wie Vanessa Mai (31), Giovanni Zarrella (45) oder Die Prinzen, sondern auch wegen einer Szene, die zunächst mächtig Verwirrung stiftete.

Andrea Kiewel komplett verdutzt: Live-Antrag im „ZDF-Fernsehgarten“

Andrea Kiewels diesjähriges „ZDF-Fernsehgarten“-Debüt lief die erste halbe Stunde eigentlich wie geschmiert: Die beliebte Moderatorin unterhielt sich gerade mit den Prinzen, die zuvor ein Hit-Medley gespielt hatten, da passierte es: Von den Rängen schallte erst tosender Applaus, dann erkannten die ZDF-Zuschauer drei Personen, die plötzlich am Bühnenrand aufgetaucht waren.

Sekunden später war zu sehen, wie einer der beiden Männer auf die Knie ging – doch Andrea Kiewel bemerkte das zunächst nicht: Wegen des lautstarken Jubels unterbrach die gebürtige Berliner dann allerdings ihre Moderation und blickte sich verdutzt um. „Was? Das habe ich verpasst gerade. Was ist passiert?“, erkundigte sie sich aufgeregt und stellte dann fassungslos fest: „Es gab einen Heiratsantrag und ich habe ihn nicht mitbekommen?“

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Johnny Logan, Melissa Naschenweng, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band

Trotz „ZDF-Fernsehgarten“-Unterbrechung: Andrea Kiewel bejubelt frisch Verlobte

Als die „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin die spontane Aktion dann vollends verstanden hatte, reagierte sie begeistert. Die Unterbrechung nahm sie dem Trio keineswegs übel: „Ihr seid bei mir Zuschauer, die Prinzen singen und dann gibt es den Heiratsantrag“, freute sich Andrea Kiewel mit dem frisch verlobten Paar und ließ das Publikum die beiden nochmals ausgiebig beklatschen.

+ Helle Aufregung bei Andrea Kiewel: Während sie die Kultband Die Prinzen interviewte, stürmten drei Personen plötzlich die „ZDF-Fernsehgarten“-Bühne – für einen Live-Heiratsantrag © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

„Ich mache mir seit letzten Oktober Gedanken: Wie reagiere ich, wenn sich Menschen festkleben? Wie reagiere ich, wenn jemand in meiner Show wieder meine Zuschauer beleidigt?“, so die 57-Jährige – mit einem Live-Heiratsantrag habe sie allerdings nicht gerechnet. Aufregung herrschte zuvor auch im Ersten: Anna-Carina Woitschacks (30) Fehlen in der „Immer wieder sonntags“-Starküche wurde einfach totgeschwiegen. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Ausgabe vom 7. Mai 2023), zdf.de

Rubriklistenbild: © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten