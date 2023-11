Beatrice Egli darf TV-Show nicht mehr moderieren – Mickie Krause übernimmt

Von: Elena Rothammer

Zuletzt führte Beatrice Egli noch durch eine besondere TV-Sendung. Eine weitere Chance bekommt die Schlagersängerin aber nicht. Stattdessen löst Mickie Krause sie ab.

Berlin – Eigentlich schwimmt Beatrice Egli (35) auf der Erfolgswelle. Jüngst moderierte die Schlagersängerin sogar ihre eigene „Beatrice Egli Show“ zur Primetime in der ARD. Doch nun der Rückschlag: Das ZDF ersetzt sie in einer Sendung, die sie im Vorjahr noch moderieren durfte. Stattdessen übernimmt Ballermann-Star Mickie Krause (53).

„ZDF-Mitternachtsparty“: Mickie Krause ersetzt Beatrice Egli

2022 präsentierte Beatrice Egli, die immer wieder vor laufenden Kameras mit Florian Silbereisen (42) flirtet, noch die „ZDF-Mitternachtsparty“. An der Seite von Bülent Ceylan (47) führte sie zum Jahreswechsel kurz nach 0 Uhr durch das voraufgezeichnete Programm.

Wie dwdl.de berichtet, wird das ZDF an Silvester zunächst wieder live vom Brandenburger Tor senden und mit Andrea Kiewel (58) und Johannes B. Kerner (58) ins neue Jahr feiern. Darauf folgt dann die „ZDF-Mitternachtsparty“. Dieses Mal allerdings nicht mit Beatrice Egli und Bülent Ceylan, sondern mit Partysänger Mickie Krause. Dieser will es sich nicht nehmen lassen, auch „mit eigenen Songs einzuheizen.“

Ohne Beatrice Egli: Hier feiert Mickie Krause die „ZDF-Mitternachtsparty“

Auch in diesem Jahr wird die „ZDF-Mitternachtsparty“ wieder voraufgezeichnet. Schon am 11. Dezember ist es so weit. Im Berliner Club SchwuZ findet das Spektakel statt. Das ZDF verspricht einen „bunten Musikmix mit Highlights aus unterschiedlichen Fernsehshows und kultigen Videoclips“. Die Karten dafür sind aber bereits vergriffen.

Beatrice Egli hingegen bleibt ihren Fans an anderer Stelle erhalten. Bei einem ihrer Konzerte herrschten zuletzt große Gefühle: Beatrice Egli brach mitten auf der Bühne in Tränen aus. Verwendete Quellen: dwdl.de, ZDF, tvtickets.de