„Gefühlt 100 Kinder“: Christin Stark überrascht mit Seitenhieb gegen Matthias Reim

Von: Diane Kofer

Schlagerstar Matthias Reim ist Vater von insgesamt sieben Kindern. Ausgerechnet seine Frau Christin Stark macht sich nun darüber lustig, dass er nicht gerade wenige Nachkommen hat.

Flachau – Christin Stark (34) und Matthias Reim (66) sind seit 2020 verheiratet und haben auch eine gemeinsame Tochter. Abgesehen davon hat der Schlagersänger aber noch sechs weitere Kinder – unter anderem Marie Reim (23), die aus der Beziehung mit Michelle (51) stammt. Dass sich Kritiker über seine große Familie lustig machen, dürfte der Musiker gewohnt sein. Doch jetzt macht auch seine Ehefrau einen Witz auf seine Kosten.

„Gefühlt 100 Kinder“ dabei: Christin Stark erzählt von Weihnachten mit Matthias Reim

An Heiligabend sorgten Stefanie Hertel (44) und DJ Ötzi (52) für Unterhaltung bei allen Schlagerfans. Mit ihren Gästen ließen sie Weihnachten gemütlich ausklingen und begrüßten bei „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“ auch Christin Stark. Die sprach auf dem Sofa aber nicht nur über Musik, sondern auch darüber, wie sie und ihr Ehemann das Fest mit ihrer großen Patchwork-Familie verbringen. Das Lustige dabei: Die Sängerin erlaubte sich einen kleinen Scherz über die große Kinderanzahl. Denn Matthias Reim hat sieben Kinder von sechs Frauen.

„Ich bin ein totaler Deko-Freak. Es muss leuchten“, verriet die 34-Jährige den Moderatoren in der Sendung. Doch nicht all ihre Vorstellungen und Ideen gefallen auch dem Rest der Familie. „Jetzt muss man sich vorstellen, dass man noch gefühlt 100 Kinder dabei hat. In jedem Alter vertreten, die alle ihren Senf dazugeben“, erzählte sie lachend mit dem kleinen Seitenhieb gegen ihren Mann. Dass so viele Kinder im Haushalt vertreten sind, stört Christin aber überhaupt nicht. „Es ist laut, es ist wild, es ist liebevoll-chaotisch“, hält sie fest.

An Heiligabend: Das macht Familie Reim am liebsten

Trotzdem läuft Weihnachten bei Christin Stark und Matthias Reim ziemlich gemütlich ab. Wichtig für das Paar ist das gemeinsame Essen, an dem sich die Musikerin höchstpersönlich versucht. Während sie vor der Zubereitung für alle noch etwas Respekt hat, freut sie sich in der Regel besonders auf die Stunden danach. „Wir spielen wahnsinnig gerne Gesellschaftsspiele“, plaudert sie aus.

Schlagerstar Matthias Reim ist Vater von insgesamt sieben Kindern. Ausgerechnet seine Frau Christin Stark macht sich nun darüber lustig, dass er nicht gerade wenige Nachkommen hat. © Screenshot: „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“/ MDR, Imago/ Marten Ronneburg (Fotomontage)

Für eine andere Musikerin startete Weihnachten 2023 mit einem Schockmoment. DSDS-Star Annemarie Eilfeld (33) musste die Feuerwehr alarmieren, als in ihrer Küche ein Brand ausbrach. Verwendete Quellen: „Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht“/ MDR (Folge vom 24. Dezember 2023)