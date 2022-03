Matthias Reim und Fantasy bei „Schlager des Monats“ mit Bernhard Brink

Die „Schlager des Monats“ mit Bernhard Brink werden am 11. März 2022 wiederzusehen sein. Zu Gast sind diesmal Matthias Reim und Fantasy. (Fotomontage) © IMAGO / Gonzales Photo & IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Future Image

Am 11. März ist es wieder so weit: „Schlager des Monats“ werden ausgestrahlt. Präsentiert wird die beliebte Chart-Show von Bernhard Brink (69). Der Moderator begann früh mit der Musik und wurde Schlagersänger. Im Laufe seiner Karriere begann er außerdem mit der Moderation von Fernsehsendungen und arbeitete als Radiomoderator. Zu Gast sind dieses Mal Matthias Reim und Fantasy - alias Freddy März und Martin Hein.

„Schlager des Monats“ im März: Matthias Reim und Fantasy zu Gast

Hoher Besuch bei „Schlager des Monats“: Der deutsche Pop-, Rock- und Schlagersänger Matthias Reim ist durch den Hit „Verdammt ich lieb Dich“ weltweit bekannt geworden. Die Single wurde ganze 2,5 Millionen Mal verkauft und kletterte bis auf Platz 1 der deutschen Musikcharts - wo sie 16 Wochen lang stand. Die aktuellen Alben von Matthias Reim und FANTASY sind bis auf Platz 2 und Platz 1 oder Albumcharts geklettert.

So ist Matthias Reim schon 6 Wochen mit seinem neuen Album „Matthias“ in den Charts. Es ist sogar in den Top-10 der offiziellen deutschen Albumcharts. Bereits das Vorgängeralbum „MR30“ hatte sich lange an der Spitze gehalten. Und auch FANTASY freut sich, denn „Lieder unseres Lebens“ ist an zweiter Stelle der Charts. In dem neuen Album hat das Duo unter anderem „Wovon träumst du denn (in seinen Armen)“ von Thomas Anders veröffentlicht.