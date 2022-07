Beatrice Egli und Jürgen Drews: Gäste für Florian Silbereisen „Schlager des Sommers“ bekannt

Florian Silbereisen hat schon wieder eine ziemlich beeindruckende Gästeliste für „Die Schlager des Sommers“ zusammengestellt! Unter anderem Beatrice Egli und Jürgen Drews werden bei der Show auf der Bühne stehen. (Fotomontage) © IMAGO / Future Image & IMAGO / VISTAPRESS & IMAGO / Joachim Sielski

Florian Silbereisen hat schon wieder eine ziemlich beeindruckende Gästeliste für „Die Schlager des Sommers“ zusammengestellt! Unter anderem Beatrice Egli und Jürgen Drews werden bei der Show auf der Bühne stehen.

Chemnitz – Sommerzeit ist Schlagerzeit! Für Fans des Genres wird es am 15. Juli nämlich eine besonders tolle Show zu sehen geben. Bei „Die Schlager des Sommers“ feiert Star-Moderator Florian Silbereisen (40) zusammen mit zahlreichen anderen Musikern auf dem Schlosshof des Märchenschlosses Klaffenbach. Und die Gästeliste kann sich — wie eigentlich bei jeder Silbereisen-Show — mal wieder sehen lassen! Neben Megastars und Schlagerlegenden ist diesmal allerdings auch eine Newcomerin mit dabei.

Luna Klee (16) gewann vor einiger Zeit den Nachwuchswettbewerb der Zeitschrift „Super Illu“. In der Zwischenzeit hat sie bereits einen Plattenvertrag mit dem bekannten Schlager-Label „TELAMO“ unterschrieben, womit ihre Erfolgschancen ziemlich gut stehen. Am 15. Juli wird sie bei „Die Schlager des Sommers“ Songs aus ihrem neuen Album „Mein Kopf, mein Bauch, mein Herz“ präsentieren.

Bei „Die Schlager des Sommers“ wird Florian Silbereisen zahlreiche Schlagerstars begrüßen

Doch Schlagerfans freuen sich natürlich auch auf die bekannten Größen des Genres — und davon sind so einige mit dabei! Unter anderem Beatrice Egli (34), Stefanie Hertel (42), Michelle (50), Daniela Alfinito (51) und DJ Ötzi (51) werden bei dem Sommerfest in Chemnitz auf der Bühne stehen. Doch die große Open-Air-Show kann nicht nur mit den jüngeren Talenten aus Schlager und Volksmusik aufwarten. Neben Egli und Co. haben auch so einige Musiklegenden für „Die Schlager des Sommers“ zugesagt!

Beispielsweise wird der König von Mallorca höchstpersönlich das Publikum mit einem Auftritt beehren. Eigentlich hatte Jürgen Drews (77) vor kurzem angekündigt, etwas kürzertreten zu wollen. Doch „Die Schlager des Sommers“ will er sich offenbar keinesfalls entgehen lassen. Neben Drews sind auch Performances von Howard Carpendale (76), Bernhard Bring (70) und „Die Amigos“ eingeplant. Die Aufzeichnung von „Die Schlager des Sommers“ erfolgt am 15. Juli. Wann die Ausstrahlung im MDR erfolgt, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.