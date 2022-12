Schlager-Duell bei „Wer weiß denn sowas“: Beatrice Egli quizzt gegen Carmen Nebel

Die Schlagerstars legen auch zwischen den Feiertagen keine Pause ein. Die Fans dürfen sich bei „Wer weiß denn sowas XXL“ jetzt auf Beatrice Egli und Carmen Nebel freuen.

Hamburg – Es ist endlich wieder so weit! Kai Pflaume lädt die Stars am 27. Dezember zu „Wer weiß denn sowas XXL“ ein. Mit dabei sind diesmal gleich zwei Schlagergrößen. Beatrice Egli (34) und Carmen Nebel (66) wollen ihr Wissen auf die Probe stellen. Natürlich werden sie unterstützt von den jeweiligen Teamkapitänen Bernhard Hoëcker (52) und Elton (51). Im Pressetext zur Show wird erklärt: „In drei spannenden Vorrunden-Duellen mit jeweils zwölf Fragen auf der Ratewand wird ermittelt, wer die Chance hat, am Ende als Sieger 50.000 Euro an einen guten Zweck seiner Wahl zu vergeben.“

„Wer weiß denn sowas“ ist durchaus bekannt für seine außergewöhnlichen und oft auch skurrilen Fragen. In dem Spezial nach Weihnachten und vor Silvester scheinen einige Fragen auf die Feiertage abgestimmt zu sein. Sie halten nämlich den ein oder anderen Fun Fact für das Publikum bereit, um auf der Silvesterparty richtig glänzen zu können. Der Sender berichtet: „Auch über die bevorstehende Silvesternacht können die Zuschauerinnen und Zuschauer etwas erfahren: So springen die Dänen traditionell um Mitternacht von einem Stuhl. Und das spanische Dorf Villar de Corneja feiert den Jahreswechsel traditionell schon um 12:00 Uhr mittags, da die meist älteren Dorfbewohner früh schlafen gehen wollen.“

Bei „Wer weiß denn sowas XXL“ dürfen sich die Fans nun auf Beatrice Egli und Carmen Nebel freuen (Fotomontage) © Eibner/Bildagentur Monn/Imago

„Wer weiß denn so was XXL“ mit Carmen Nebel und Beatrice Egli

Insgesamt werden sechs prominente Gäste eingeladen. Neben Beatrice Egli und Carmen Nebel sind auch Schauspielstars Frederick Lau (33) und Edin Hasanovic (30) mit dabei. Hart wird es bestimmt auch für die Moderatoren Louis Klamroth (33) und Frank Plasberg (65). Ob es jedoch auch fair bleibt und wer die 50.000 Euro Preisgeld spenden darf, erfahren wir in weniger als zwei Wochen.