Emotionales Liebesbekenntnis: Eric Philippi rührt seine Eltern in „Beatrice Egli Show“ zu Tränen

Von: Jonas Erbas

Teilen

Eric Philippi sorgte in der „Beatrice Egli Show“ für große Gefühle: Der Schlagersänger bedankte sich mit einem selbstgeschriebenen Stück bei seinen Eltern, die sichtlich gerührt waren (Fotomontage) © Screenshot/MDR/SWR/Die Beatrice Egli Show

Große Gefühle in der „Beatrice Egli Show“: Weil Schlager-Newcomer Eric Philippi seinen musikalischen Werdegang zu einem großen Anteil der Unterstützung seiner Eltern zu verdanken hat, lässt der 25-Jährige ihnen ein emotionales Liebesbekenntnis zukommen. Dieses berührt auch die Gastgeberin zutiefst.

Berlin - In der „Beatrice Egli Show“-Premiere durften am Samstagabend (23. April) in MDR und SWR gleich allerhand Schlagerstars ran, darunter Andreas Gabalier, Kerstin Ott oder Ross Antony. Doch auch Branchenshootingstar Eric Philippi (25), der sich schnell zum Publikumslieblings hochgesungen hat, sorgte mit seinem Ohrwurm „Schockverliebt“ für beste Stimmung. Danach wurde es allerdings noch emotionaler – denn der 25-Jährige sang seinen Eltern ein ganz persönliches Lied als Dankeschön!

Große Überraschung bei Beatrice Egli – Eric Philippi singt emotionales Dankeschön für seine Eltern

„Meine Eltern begleiten mich mein ganzes Leben auf Schritt und Tritt, bei jeder Tat, in jedem guten, aber auch in jedem schlechten Moment. Sie sind ein riesengroßer Teil meines Herzens“, beantwortete Eric Philippi sichtlich gerührt Beatrice Eglis Frage, welche Bedeutung seine Eltern im Leben des jungen Schlagerstars einnehmen. Doch es blieb nicht nur bei emotionalen Worten, denn die beiden wurden prompt von der Gastgeberin des Abends auf die Bühne gebeten: „Damit habt ihr nicht gerechnet!“, strahlte die Schweizerin das völlig überraschte Paar an.

Eric Philippi bescherte seinen Eltern in der „Beatrice Egli Show“ einen unvergesslichen Moment © Screenshot/MDR/SWR/Die Beatrice Egli Show

Eric Philippi, der bereits an einem schwarzen Flügel auf der Bühne saß, hatte für „Die Beatrice Egli Show“ Großes geplant, um sich bei seinen Eltern, die ihn stets unterstützt und gefordert haben, zu bedanken: „Ihr seid das Wichtigste in meinem Leben“, eröffnete der 25-Jährige mit feuchten Augen seinen Eltern, die ebenfalls vollkommen ergriffen schienen. Für sie spielte der „Schockverliebt“-Interpret dann ein ganz besonderes, eigens für diesen Anlass komponiertes Stück, das mit seinen emotionalen Textzeilen auch die Zuschauer sofort berührte.

Eric Philippi liefert Gänsehautmoment – Schlagerstar sorgt in „Beatrice Egli Show“ für große Gefühle

Nach diesem Gänsehautmoment stand Beatrice Egli schon mit einer Packung Taschentücher bereit und reichte diese Eric Philippi und seiner Familie, die sich herzlich umarmten. „Wir gehören einfach zusammen“, erklärte seine Mutter Barbara überwältigt von ihren Emotionen. „Das spürt man durch und durch. Ihr könnt wirklich stolz sein auf euren Sohn“, zeigte sich auch die Schweizer Schlagersängerin gerührt von dem gefühlvollen Moment.

„Familie ist einfach das Wichtigste und Schönste“, schwärmte sie, während Eric Philippi gemeinsam mit seinen Eltern inmitten der anderen Gäste Platz nahm. Ganz so familiär geht es allerdings nicht in allen TV-Shows zu – deswegen forderte Kerstin Ott nun Joachim Llambis „Let‘s Dance“-Aus. Die harte Kritik des Jurors sei „zu persönlich“. Verwendete Quellen: Die Beatrice Egli Show (MDR/SWR)