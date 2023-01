Eng umschlungen, Hand am Bauch: Florian Silbereisen kommt Beatrice Egli ganz nah

Von: Jonas Erbas

Was läuft zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli? Bei „Der große Schlagerabschied“ standen die beiden eng an eng gemeinsam auf der Bühne – Szenen, die erneut für Gerüchte sorgen dürften!

Leipzig – In der Klatschpresse ranken sich um Florian Silbereisen (41) regelmäßig allerhand Gerüchte, doch der Schlagerstar hält sein Privatleben so gut es geht geheim. Offiziell gilt der 41-Jährige seit seiner Trennung von Helene Fischer (37) als Dauer-Single, dennoch wurden ihm schon zahlreiche Liebschaften nachgesagt – bestätigt wurde aber keine! Ein Name fällt dennoch immer wieder: Zu Beatrice Egli (34) soll der Volksmusiker ein ganz besonderes Verhältnis haben.

Gerüchte um Florian Silbereisen und Beatrice Egli – das nächste große Schlager-Traumpaar?

Nachdem es zuletzt zwischen Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) zum Bruch kam, ist die Anzahl an Schlager-Traumpaaren inzwischen recht überschaubar. Dabei würden zwei Stars der Branche bestens zusammenpassen, wie aus Fankreisen immer wieder zu vernehmen ist: Florian Silbereisen und Beatrice Egli.

Immer wieder wird Florian Silbereisen und Beatrice Egli in der Klatschpresse mehr als nur ein freundschaftliches Verhältnis zueinander nachgesagt. Bei „Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied“ sorgten die beiden mit viel Vertrautheit erneut für Aufsehen (Fotomontage) © Future Image/Imago

Der Bayer und die Schweizerin stehen seit Jahren zusammen auf der Bühne: Silbereisen meist als Moderator, Egli als beliebter Dauergast in seinen „Die Feste“-Shows. Auch bei Jürgen Drews‘ (77) Abschiedsgala „Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied“ (14. Januar um 20:15 im Ersten) sind die beiden in dieser Konstellation wieder mit von der Partie. Die Sendung wurde bereits 2022 aufgezeichnet, dementsprechend wurden erste Bilder der Show bereits öffentlich – und die zeigen die beiden Schlagerstars vertrauter denn je!

Diese Stars lassen Jürgen Drews beim „großen Schlagerabschied“ hochleben: Thomas Anders Maite Kelly Ben Zucker Roland Kaiser Beatrice Egli Andreas Gabalier Andy Borg Anna-Maria Zimmermann Bernhard Brink Melissa Naschenweng Ross Antony Marianne Rosenberg Mickie Krause Oli.P

Florian Silbereisen und Beatrice Egli ganz vertraut beim „Schlagerabschied“ – sie singen eng an eng

Eng an eng singen Florian Silbereisen und Beatrice Egli beim hochkarätig besetzten „Schlagerabschied“ ein Duett und wirken dabei fast ein wenig verliebt. Die Schnappschüsse zeigen, wie sich die 34-Jährige ganz innig an den Volksmusiker kuschelt. Der wiederum berührt mit seinen Lippen ihr Haar, streicht der DSDS-Gewinnerin von 2013 auf Hüfthöhe mehrmals über ihre Hand – eine Geste, welche sie erwidert und seine Finger vertraut festhält. Doch ist das der Beweis, dass zwischen den beiden wirklich mehr läuft?

Was nach großen Gefühlen aussieht, ist im Fernsehen oftmals bewusst Teil der Inszenierung. Zu ihrem angeblichen Liebesverhältnis haben sich auch Florian Silbereisen und Beatrice Egli selbst einst geäußert. In einer Show scherzten sie sogar: „Sind wir gerade zusammen oder getrennt?“ Auf persönlicher Ebene scheinen sich die beiden in jedem Fall bestens zu verstehen. Das ist in der Schlagerwelt keine Selbstverständlichkeit: Erst jüngst tauchte ein Hinweis auf, dass Anna-Carina Woitschack trotz Ankündigung nicht mehr mit Stefan Mross auf Tour gehen wird. Verwendete Quellen: imago-images.de, mdr.de, daserste.de