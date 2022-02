Zarrella unterläuft Fehler in Live-Show: Peinliche Stille im Saal - manche Zuschauer merken es sofort

Giovanni Zarrella in seiner ZDF-Show. © Screenshot ZDF/Die Giovanni Zarrella Show

Bei der Abmoderation seines Gastes Wincent Weiss unterlief dem Schlager-Star Giovanni Zarrella in seiner ZDF-Show ein kleiner Fehler.

Halle an der Saale - Giovanni Zarrellas ZDF-Show ging am Samstagabend bereits zum dritten Mal an den Start und überraschte die Zuschauer neben den typischen Schlager-Acts auch mit jungen Künstlern. Mit dabei waren unter anderem Chartstürmerin Leony, aber auch Wincent Weiss.

Giovanni Zarrella kündigt live in ZDF-Show Tour an - mit falschen Daten

Der gab gleich mehrere seiner Songs zum Besten, auch im Duett mit Giovanni Zarrella*. Am Ende der Show bat ihn Gastgeber Zarrella, bald wiederzukommen, worauf Weiss scherzhaft erwiderte: „Ich warte erst mal auf dich heute Abend zum Essen.“ Bei Zarrellas angekündigter Pizza schien er begeistert zu sein. Die Show ging damit langsam dem Ende zu, Zarrella moderierte Wincent Weiss ab, um zum nächsten Musiker überzugehen. In diesem Zuge wollte der italienische Schlager-Star auch auf Konzertoptionen von Weiss hinweisen. So kündigte er an: „Ab Mai ist Wincent übrigens auf Tournee, da schauen wir auf jeden Fall auch vorbei. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.“

Wincent Weiss singt mit Giovanni Zarrella. © Screenshot ZDF/Die Giovanni Zarrella Show

Winent Weiss musste seine Indoor-Tournee auf Mai 2023 verlegen

Ein einzelner Jubelruf aus dem Saalpublikum ertönte, ansonsten blieb es erstaunlich still. Kein Applaus. Der Grund dafür könnte sein, dass Weiss seine „Vielleicht Irgendwann“-Tour, die eigentlich ab Mai 2022 geplant gewesen wäre, erst vor zwei Wochen aufgrund der Coronapandemie auf Mai 2023 verschieben musste.

In einem Post auf Facebook schrieb der 29-Jährige: „Wir haben uns mindestens genauso wie ihr auf diese Tour gefreut - die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren aber mit schwerem Herzen müssen wir die Arena Tour leider auf 2023 verschieben. Wir haben bis zuletzt gehofft, dass es möglich sein wird indoor mit so vielen Menschen sicher und geschützt feiern zu können…aber das Risiko wäre einfach zu groß.“ Stattdessen soll es Open-Air-Shows geben.

Zuschauer bemerken Fehler bei „Giovanni Zarrella Show“ (ZDF)

Ein Fehler des Moderators, der auch dem TV-Publikum via Twitter auffällt. So schreibt jemand: „Ach Giovanni... die Tour von Wincent ist doch verschoben.“ Jemand anderes schreibt: „Ab Mai ist Wincent Weiss auf Tournee, da freu ich mich schon sehr drauf...[peinliche Stille]...“

Noch vor Beginn der Show meldete sich Giovanni Zarrella bei seinen Fans unter Tränen. Auch Sonia Liebing sorgte mit ihrer Vorbereitung für Aufsehen. Ein anderer Schlager-Star lud sich selbst in die ZDF-Show ein* und legte dort ein Tränen-Geständnis hin. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA