Helene-Fischer-Freundin Maria Voskania feiert bei „Immer wieder sonntags“ Comeback nach Babypause

Von: Jonas Erbas

Teilen

Maria Voskania gibt bei „Immer wieder sonntags“ ihr großes Comeback (Fotomontage) © Pop-Eye/Eibner/Imago

Als Backgroundsängerin von Helene Fischer durfte Maria Voskania reichlich Erfahrung in der Musikbranche sammeln. Genau wie die Schlagerqueen gebar die 34-Jährige erst kürzlich eine Tochter, legte deswegen eine Babypause ein. Bei „Immer wieder sonntags“ feiert sie nun ihr Comeback.

Rust - Auch für die fünfte Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ (alle Nachrichten zu Stefan Mross‘ Schlagershow) am 10. Juli hat sich Stefan Mross wieder zahlreiche Schlagerstars eingeladen – und darf in seiner Show sogar ein großes Comeback mitfeiern: Maria Voskania, die einst schon an der Seite von Helene Fischer sang und im März 2022 stolze Mutter einer Tochter wurde, beendet mit ihrem Auftritt bei dem Volksmusiker ihre Babypause.

Maria Voskania sang bereits mit Schlagerqueen Helene Fischer – Comeback bei „Immer wieder sonntags“

Als Musikerin hat es Maria Voskania bereits weit gebracht: Die 34-jährige Schlagersängerin (die erfolgreichsten Schlagersänger aller Zeiten) trat bereits in jungen Jahren bei „Popstars“ (2003) und „Deutschand sucht den Superstar“ (2005) an, durfte 2007 sogar beim „Eurovision Song Contest“-Vorentscheid ihres Heimatlands Armenien ran, wo sie den zweiten Platz belegte, und war ab 2010 sogar fester Bestandteil des Chors von Helene Fischers Liveband. Auch privat scheint ihr Glück perfekt: Im März 2022 gebar die Musikerin ihr erstes Kind, eine Tochter.

Maria Voskania sang bei „Immer wieder sonntags“ bereits in Stefan Mross‘ alter Arena (hier: 2019), nun darf die Schlagersängerin nach ihrer Babypause am neuen Set der ARD-Sendung zeigen, was sie kann © Pop-Eye/Imago

Klar, dass die frischgebackene Mutter zunächst eine Pause einlegte und sich um ihre kleine Familie kümmerte. Nun zieht es Maria Voskania allerdings wieder auf die Bühne – und zwar zu Stefan Mross‘ Sonntagvormittagssendung „Immer wieder sonntags“, wo sie mit dem melodischen Pop-Schlager ihres im Februar 2022 erschienen Albums „Jetzt oder nie“ überzeugen möchte.

Maria Voskania erneut bei „Immer wieder sonntags“ – Stefan Mross mit durchmischter Gästeliste

Bei „Immer wieder sonntags“ (alle Sendetermin der 18. Staffel mit Stefan Mross) dürfte sich Maria Voskania indes auch nach ihrer Babypause heimisch fühlen: Die 34-jährige Schlagersängerin trat bei Stefan Mross bereits mehrfach auf (u.a. 2014 mit „Wegen mir“, 2017 mit „Magie“ oder 2019 mit „Feuerwerk“), bekommt nun aber die Gelegenheit, auch die neue, eigens für die Sendung errichtete Arena aus nächster Nähe zu begutachten.

Pannen, Notaufnahme, Emotionen: Die unvergesslichsten „Immer wieder sonntags“-Momente Fotostrecke ansehen

Dabei ist die einstige Helene-Fischer-Backgroundsängerin in bester Gesellschaft: In der fünften „Immer wieder sonntags“-Folge werden unter anderem Andy Borg und Estefania Wollny auftreten – eine spannende Gästeliste! Verwendete Quellen: swr.de, mariavoskania.de