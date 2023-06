Stefanie Hertel räumt ab: „Wenn die Musi spielt“ mit Top-Quoten

Stefanie Hertel moderierte am vergangenen Wochenende erneut die Schlagershow „Wenn die Musi spielt“. Das TV-Publikum schaltete ein.

Bad Kleinkirchheim – Schon seit Mitte der Neunziger ist das live ausgestrahlte Open-Air „Wenn die Musi spielt“ ein fester Programmpunkt im Schlager-Sommer. Seit 2013 wird das TV-Format von Stefanie Hertel (43) moderiert. Für die aktuelle Saison hat sich die Volksmusikerin erstmals Unterstützung am Mikrofon geholt: Der österreichische Fernsehmoderator und Schlagersänger Marco Ventre (48) begrüßte am vergangenen Wochenende an Hertels Seite die Gäste der Sendung. Und wenn man den Berichten Glauben schenken darf, scheint es sich bei den beiden Stars um ein echtes Traumduo zu handeln.

Denn wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, konnten Stefanie Hertel und Marco Ventre mit der letzten Ausgabe von „Wenn die Musi spielt“ absolute Top-Einschaltquoten erreichen. Die Open-Air-Show gelangte trotz hochkarätiger TV-Konkurrenz unter die Top-20 der meist gesehenen Sendungen. Beim zuständigen Sender MDR freut man sich sicherlich über das gute Abschneiden der in Österreich aufgezeichneten Produktion.

Stefanie Hertel begeisterte die Zuschauer mit einer hochkarätigen Gästeliste

Deutschlandweit schalteten laut „Schlagerprofis“ 1,22 Millionen Menschen ein, als Stefanie Hertel und Marco Ventre am vergangenen Wochenende mit „Wenn die Musi spielt“ live auf Sendung gingen. Das entspricht einem soliden Marktanteil von 6,6 Prozent. Im Sendegebiet des MDR gab es in etwa 269.000 Zuschauer, was sogar einem Marktanteil von 12,3 Prozent entspricht. Sogar beim sogenannten „jungen Publikum“ erzielte „Wenn die Musi spielt“ 2,7 Prozent Marktanteil — für eine Schlagersendung, die meist eher vom älteren Publikum angesehen wird, ist das ein mehr als gutes Ergebnis.

Stefanie Hertel moderierte am vergangenen Wochenende erneut die Schlagershow „Wenn die Musi spielt“. Das TV-Publikum schaltete ein. © IMAGO/Harald Deubert

Sicherlich trug auch die hochkarätige Gästeliste der Show zu ihrem Erfolg bei. Unter anderem die „Kastelruther Spatzen“, Schlagerikone Peggy March (75) sowie Schmusesänger Semino Rossi (61) begeisterten das Publikum in Bad Kleinkirchheim mit ihren Auftritten. Auch die österreichische Schlagerprinzessin Melissa Naschenweng (32) war bei „Wenn die Musi spielt“ mit von der Partie.