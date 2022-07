Nena trotz Corona-Skandal beim „Schlagercomeback“ von Florian Silbereisen - Fans stinksauer

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Nena machte letztes Jahr vor allem mit fragwürdigen Corona-Aussagen von sich Reden. Nun steht sie im Hauptabendprogramm auf der Bühne. TV-Zuschauer von „Das Schlagercomeback.2022“ sind darüber gar nicht glücklich und donnern im Netz heftig gegen Nena und Florian Silbereisen.

Leipzig - Florian Silbereisen beglückt seine Fans heute schon mit dem nächsten TV-Highlight: „Das große Schlagercomeback. 2022 - live in Leipzig“. Die Gästeliste ist wie immer hochkarätig, unter anderem stehen Helene Fischer, Beatrice Egli, Ross Antony oder Nena auf der Bühne. Im Netz sorgt Letztere aber für mächtig Aufsehen, hier donnern die Schlagerfans ordentlich gegen Nina.

Nach Corona-Skandal: Nena gibt ihr großes „Schlagercomeback“ bei Florian Silbereisen

Vor gut einem Jahr sorgte Nena (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) für mächtig Schlagzeilen - allerdings nicht mit ihrer Musik, sondern mit ihrer Ablehnung gegen die damaligen Corona-Regelungen. Während ihres Konzertes auf Mallorca machte sich Nena sogar über die dortigen Bestimmungen lustig und animierte ihre Fans erneut dazu, die Corona-Regeln zu missachten.

Nena am 23. Juli 2022 „Das große Schlagercomeback.2022“ im Leipzig © Screenshot ARD/Das große Schlagercomeback.2022

Daraufhin wurden zwei weitere Konzerte der Musikerin komplett abgesagt. Seitdem ist es ruhig um Nena geworden, bei Florian Silbereisen (Die wichtigsten Fernsehsendungen des Schlagerkönigs) feierte sie nun ihr großes TV-Comeback. Gleich drei Songs durfte die Musikerin performen. Das Publikum klatschte anfangs noch sehr verhalten, bei ihrem Mega-Hit „99 Luftballons“ gröllten dann aber alle mit - auch Florian Silbereisen selbst.

Unvergessene Schlagermomente: Die besten Fotos von Helene Fischer und Florian Silbereisen Fotostrecke ansehen

Nena trotz Schwurbel-Skandal bei Florian Silbereisen - Fans stinksauer

Anders sieht die Situation im Netz aus. Hier können Fans nicht begreifen, wie das Öffentlich-Rechtliche Nena nach ihren Negativ-Schlagzeilen so viel Sendezeit geben kann. „Nena ist doch Corona-Leugner. Der sollte man doch keine Bühne geben...“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer TV-Zuschauer fragt: „Warum singt Nena kein Duett mit Andreas Gabalier. Gäbe richtige Schwurbelpower bei Flori.“. „Flori feuert Schwurbelelse an, nur um vermutlich sein Wiedersehen mit seiner Ex rauszuzögern“, vermutet ein dritter Schlagerfan.

Nena trotz Corona-Skandal beim „Schlagercomeback“ von Florian Silbereisen. Das Netz ist darüber nicht gerade froh, wie diese Kommentare zeigen. (Fotomontage) © Twitter

Auch er polarisiert und so ist es auch nicht wirklich überraschend, dass TV-Zuschauer gespalten auch auf den Auftritt von Andreas Gabalier vor zwei Wochen bei Florian Silbereisen reagieren. Während das Live-Publikum bei der Schlagerstrandparty inbrünstig mitgrölt, ist das Netz stinksauer. Verwendete Quellen: ARD/Das große Schlagercomeback.2022 & Twitter